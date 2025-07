Wo muss sich Neusäß verändern? Bürger haben viele Ideen und Kritikpunkte

„Mitten im Schönen“ lebt es sich gut. Der Slogan der Stadt Neusäß bestätigt sich auch in den vielen grünen Stecknadel-Fähnchen, die die Bürgerinnen und Bürger bei einer Veranstaltung in der Stadthalle auf einem Stadtplan verteilen. Grün steht für Orte, an denen man sich gerne aufhält. Besonders gefällt es den Menschen in den Stadtteilen im schönen Schmuttertal: Hainhofen, Ottmarshausen oder Hammel. Dagegen zeigt die Stadtmitte in Alt-Neusäß viel Rot, das Gegenteil von Wohlfühlorten: viel Verkehr, viel Beton, wenig Aufenthaltsqualität. Wo die Schwachpunkte der Stadt liegen und welche Verbesserungsvorschläge es gibt, wurde in der Bürgerwerkstatt deutlich, zu der die Stadt eingeladen hatte.

