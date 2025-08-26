Gemeinsame Aktionen für ältere Menschen und gegen die Einsamkeit

Rund 170 Mitglieder zählt der „Bürgerverein“, wie die Bürgergemeinschaft in Biberbach auch gerne genannt wird. Zum zehnjährigen Bestehen wurde ein Sommerfest gefeiert und auf das bisher Erreichte zurückgeblickt.

Johanna Quis, erste Vorsitzende der Vereinigung, sagt nicht ohne Stolz: „Wir haben im Team in den vergangenen zehn Jahren so einiges auf die Beine gestellt. Ich freue mich sehr, dass unsere Angebote in der ganzen Gemeinde so gut angenommen werden. Unsere Senioren und Seniorinnen sind gut versorgt. Aber wir haben auch immer das eigene Alter im Blick.“ Vor allem das Thema Vereinsamung im Alter beschäftigt den Verein. Daher bietet er Begegnungen und Aktivitäten für alle, die das wollen. Der Verein arbeitet nach dem Grundsatz, dass alle Senioren ihren Platz in der Gesellschaft haben.

Von der Biberbacher Nachbarschaftshilfe zu ausgebildeten Alltagsbegleiterin

Begonnen hat alles mit der Idee, die Lebensqualität der Menschen im Alter zu verbessern und geeignete Maßnahmen zur Unterstützung anzubieten - alles ehrenamtlich und auf freiwilliger Basis. Vor zehn Jahren wurden im Rahmen der erweiterten Nachbarschaftshilfe erstmalig auch Fahrdienste angeboten, damit Seniorinnen und Senioren ihren Alltag leichter bewältigen können. Zunächst waren es Fahrten zum Einkaufen oder zum Arzt, aber bald kam die Begleitung bei Arzt- oder Behördenterminen hinzu. Inzwischen kann der Verein auch auf speziell ausgebildete Alltagsbegleiter für Menschen mit Demenz zurückgreifen.

Auch die Biberbacher Gastronomie profitiert von dem Verein

Damit ältere Menschen untereinander den Kontakt halten und sich austauschen können, wurde vor einigen Jahren der gemeinsame Mittagstisch eingerichtet. Einmal im Monat treffen sich Seniorinnen und Senioren im Wechsel in der Biberbacher Gastronomie, um gemeinsam zu essen und zu reden. Die beiden Gasthöfe Magg und Huckerwirt, Edith‘s Café und der Dorfladen sind mit im Boot und bieten ihren Gästen ein gutbürgerliches Mittagessen zu günstigen Preisen.

Im Foto der erweiterter Vorstand der Bürgergemeinschaft. Vorne von links: Elfriede Kübler, Ingrid Krätschmer (stellvertretende Vorsitzende), Johanna Göttinger, Mitte von links: Gabriele Mader, Johanna Quis (1. Vorsitzende), Edith Neidlinger, hinten von links: Renato Storch (Kassierer), Claudia Eser (Schriftführerin), Elfriede Reiser. Auf dem Foto fehlen Dr. Sabine Duttler und Adelheid Harms. Foto: Ingrid Knöpfle

Bei allen Angeboten wird die Gemeinschaft groß geschrieben. So bietet der Verein regelmäßige Treffen in Form von Kaffeenachmittagen in der Biberbacher Begegnungsstätte. Die Räumlichkeiten, die im Zuge der Dorferneuerung entstanden sind, bieten ausreichend Platz zum Singen und Basteln, für Vorträge, Spiele, ein Balance-Training oder einfach nur zum Ratschen. Wer noch gut zu Fuß ist, kann sich auch der monatlichen Wanderung durch die Biberbacher Fluren anschließen. Der geführte Spaziergang wird mit Geschichten und Gedichten angereichert.

„Wenn viele unsere Idee unterstützen, kann ein Zusammenleben in unserer Biberbacher Dorfgemeinschaft gelingen“, ist Johanna Quis überzeugt. Die Vorsitzende hat noch viele Ideen und wünscht sich noch mehr engagierte Mitstreiter, denn „jeder kann sich mit dem einbringen, das er am besten kann“. Ziel ist es, auch junge Menschen in die Arbeit des Vereins einzubeziehen. Das Ergebnis wäre eine generationenübergreifende Unterstützung, denn die älteren Menschen können viel von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung an die Jugendlichen weitergeben.

Ein Zukunfts- und Herzensprojekt ist für den Bürgerverein das geplante Seniorenzentrum für den Markt Biberbach, das am Ortsrand Richtung Markt entstehen soll. „Hier werden wir uns nach Kräften einbringen, wenn uns die Möglichkeit dazu gegeben wird. Die Zeichen dafür stehen gut“, meint die Vorsitzende.

Kontakt zum Bürgerverein Wer Unterstützung benötigt oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0176 57956362 an Ingrid Krätschmer wenden.