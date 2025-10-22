Apotheke, Rewe, Schule: Das sind die Themen in Adelsried

Für Bürgermeister Sebastian Bernhard dürfte diese Bürgerversammlung perfekt gelaufen sein. Es gab keine kritischen Stimmen. Lediglich den Fragen über das neue Gewerbegebiet, den Hochwasserschutz und den Bahnausbau Ulm-Augsburg musste er sich stellen. Zuvor hatte der Gemeinde-Chef im gut besetzten und renovierten Schützenheim über den Haushalt sowie abgeschlossene und anstehende Projekte der Gemeinde berichtet. Wo es noch Probleme gibt.

Adelsried: Apotheken sind ein Problem

Die Arbeiten an der Grundschule Adelsried-Bonstetten gehen in die entscheidende Phase. Nach dem Spatenstich am letzten Ferientag kam jetzt der Kran. „Insgesamt wurden viereinhalbtausend Kubikmeter Sand und Erde weggeschafft. Damit ist das Gelände für den Rohbau vorbereitet“, sagte Bernhard. Die Bauzeit für den Anbau wird auf 18 Monate geschätzt. Lob gab es für den zweiten Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger, der mit seinem Entdeckerheft „Historische Reise durch den Holzwinkel und Altenmünster“ den Heimatunterricht in den Grundschulen bereichern wird.

Neuigkeiten gab es zum Thema Wasserversorgung. Künftig sollen sogenannte Impfstellen im Wassernetz erstellt werden. Mit Blick in die Zukunft soll eine Verbundleitung zur Sicherung der Wasserversorgung mit der Nachbargemeinde Bonstetten geschaffen werden. Die Kanal- und Revisionsschachtsanierung in geschlossener Bauweise startet in Kürze.

Zwischen Umgehungsstraße und Wohnbebauung soll die Möglichkeit für eine Gewerbeansiedlung geschaffen werden. Start der Bauleitplanung ist für Mitte 2026 geplant. Es gibt bereits offizielle Anfragen von der Supermarktgruppe Rewe. Aus der Bevölkerung wird immer wieder der Wunsch nach einem Drogeriemarkt laut. Es sei jedoch schwierig, ihn in ländlicher Umgebung zu gewinnen, so der Bürgermeister. Das Thema „Apotheke“ hat sich als kompliziert herausgestellt. In den Gemeinden Altenmünster wie auch in Biberbach haben die Apotheken bereits zugemacht. Eine Lösung der Medikamentenherausgabe könnte ein sogenanntes Paternostersystem sein. Hier sei er mit einem Apotheker aus dem Landkreis Dillingen in Kontakt.

Bürgerversammlung: Das steht in Adelsried an

Was steht in Adelsried noch an? Neben Straßensanierungen soll ein flächendeckendes Glasfasernetz ausgebaut werden. Darüber hinaus ist eine gemeinsame Wärmeplanung im Holzwinkel sowie Altenmünster geplant. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember sind Änderungen im AVV-Raum Augsburg – Neusäß – Aystetten – Welden vorgesehen. „Künftig werden wir mit Einschränkungen zu rechnen haben“, betonte Bernhard. Der AktiVVo hingegen soll ausgeweitet werden. Gute Nachrichten gab es für die Laugna: Sie wurde renaturiert, dadurch konnte die Fließgeschwindigkeit verbessert werden. Forellen sind bereits gesichtet worden.

Mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb wurde vereinbart, dass es für die Altglasentsorgung künftig Unterflursysteme geben soll, um die Entsorgung geräuscharmer zu machen. Großer Beliebtheit erfreut sich das Juze Adelsried wie auch das Friedhofscafe. Apropos Friedhof: Hier sind Baumurnengräber in der Planung. „Im vergangenen Jahr hat sich viel in Adelsried getan. Dass dies auch seitens der Bürgerschaft positiv anerkannt wird, freut mich umso mehr“, so der Bürgermeister.