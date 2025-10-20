Mit einer Jugendwallfahrt fing alles an

Was ist die ChorbandE? Der Name erklärt sich fast von selbst: Chor + Band + E für Ehingen. Als die Gruppe diesen Namen wählte, musizierte sie längst gemeinsam. „So richtig begonnen hat alles mit der Jugendwallfahrt 1994 in Ehingen“, erinnert sich Chorleiter Martin Liepert. Anlass war das 500-jährige Weihejubiläum der Ehinger Frauenkirche, zu dem es ein Fest mit vielen Veranstaltungen gab – darunter eine Jugendwallfahrt mit Offenem Singen. Auch Jugendliche und junge Erwachsene aus der Pfarrei waren als „Ehinger Jugend“ beteiligt. Martin Liepert begleitete die Gruppe damals zusammen mit Stefan Leser. Die Begeisterung fürs gemeinsame Singen hielt über das Festjahr hinaus an – und Martin Liepert blieb als Chorleiter bis heute dabei.

Von der Gottesdienstbegleitung bis zum Ehinger Open Air

Seit Beginn gestaltet die ChorbandE Gottesdienste musikalisch mit. Bald kamen Hochzeiten und Taufen dazu – viele aus den eigenen Reihen. Über Jahre lud die Gruppe an Ostern zum Konzert in die Ehinger Pfarrkirche ein. Später entstand daraus die Idee eines Open-Air-Konzerts – heute bekannt als das Sommer-Event „Ehingen singt und klingt“, bei dem viele Ehinger Chöre und Musikgruppen mitwirken. Ein weiteres langjähriges Projekt, bei dem die ChorbandE mitwirkte war, der Kreuzweg der Jugend, der den Chor bis nach Augsburg und Lindau führte.

Aus dem gemeinsamen Musizieren ist über die Jahre eine enge Gemeinschaft entstanden. Dazu tragen auch die Probenwochenenden mit der ganzen Familie bei – sie verbinden musikalische Arbeit mit Zeit für Austausch und Geselligkeit.

Die ChorbandE zählt derzeit rund 30 Sängerinnen und Sänger, aufgeteilt in Sopran, Alt, Tenor und Bass. Mit dabei sind junge Talente und erfahrene Stimmen – eine generationenübergreifende Mischung, die den Chor lebendig macht. Einige Mitglieder nehmen sogar mehrere Kilometer auf sich, um bei den Proben und Auftritten dabei zu sein. Auch instrumental ist die Gruppe fest besetzt – sehr zur Freude von Chor- und Bandleiter Martin Liepert.

Eine ganze Familie ist bei der Ehinger ChorbandE dabei

Besonders schön: Kinder langjähriger Mitglieder singen und musizieren inzwischen ebenfalls mit – wie Thomas Hirschbeck am Schlagzeug. Mama Silke ist seit 30 Jahren dabei und hat die ganze Familie mit dem ChorbandE-Virus angesteckt. Neben Thomas stehen auch seine beiden Schwestern beim Jubiläumskonzert auf der Bühne. „Musik verbindet, und es ist schön zu wissen, dass wir mit unseren Liedern etwas bewirken. Ich bin überzeugt, dass irgendwas bleibt – für die, die mitsingen, aber auch für die, die uns hören“, sagt Silke.

Musikalisch hat sich der Chor stetig weiterentwickelt: Neben Neuem Geistlichen Liedgut gehören heute auch viele Worship-Songs und Popsongs zum Repertoire. Am Konzert werden auch alte „Klassiker“ der ChorbandE zu hören sein. Ein besonderes Highlight ist – wie bei früheren Konzerten – die stimmungsvolle Lichtshow, die die musikalischen Darbietungen eindrucksvoll in Szene setzt. Die Sängerinnen und Sänger und Musiker freuen sich auf ein zahlreiches Publikum- besonders auf viele ehemalige Mitglieder. „Wir haben viele Einladungen an ehemalige Mitglieder der ChorbandE versendet und hoffen auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten“, sagt Chorleiter Liepert.

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Ehinger Pfarrkirche statt. Der Eintritt ist frei – es werden aber Spenden erbeten für ein Kinderheim in Ecuador. (Elisabeth Sedlacek)