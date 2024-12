Hier werden im Landkreis Augsburg Christbäume eingesammelt

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, was nach den Feiertagen mit dem ausgedienten und nadelnden Christbaum zu tun ist. Wichtig ist in jedem Fall, den Baum vollständig von Schmuck und Lametta zu befreien. Und: Laut Landratsamt dürfen die Bäume nicht in der Biotonne entsorgt werden. Das Öl der Nadeln verunreinigt die Vergärungsanlage der Abfallverwertungsanlage. Doch einige Gemeinden im Landkreis Augsburg kümmern sich um die Entsorgung. Unsere Redaktion hat einen Überblick der Entsorgungsmöglichkeiten erstellt.

In der Stadt Gersthofen sammelt am 11. Januar ab 7 Uhr das Jugendrotkreuz Gersthofen die Bäume ein. Für die Ortsteile Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen gibt es die Möglihckeit, die Bäume an diesem Tag beim Wertstoffhof Batzenhofen abzugeben.

Ehrenamtliche sammeln im Landkreis Augsburg Christbäume ein

In Meitingen und seinen Ortsteilen sammelt die Junge Union Meitingen-Lechtal die Christbäume ehrenamtlich ein. Die Sammlung beginnt am Sonntag, 12. Januar 2025, um 8 Uhr. Der ausgediente Baum soll pünktlich und gut sichtbar in die Hofeinfahrt oder an den Straßenrand gelegt werden. Den Abholcoupon für den Christbaum gibt es für zwei Euro bei Blumen Baur, Euronics XXL, Frey & Diessl Meitingen, Buchhandlung Eser sowie beim Hoflädle Deisenhofer in Herbertshofen. Der Erlös der Sammlung kommt der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe am Standort Meitingen und dem Waldkindergarten Meitingen zu Gute. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Christbaum freitags von 14 bis 18 Uhr als Grüngut beim örtlichen Wertstoffhof abzugeben.

In Neusäß werden die Weihnachtsbäume bei zumutbaren Straßenverhältnissen am Freitag, 17. Januar, abgeholt. Die Bäume sollen bis spätestens 6 Uhr am öffentlichen Straßenrand abgelegt werden.

In Stadtbergen werden die Bäume nicht direkt vor der eigenen Haustüre eingesammelt. Stattdessen gibt es Sammelplätze, von denen aus die Stadt sich um die Entsorgung kümmert. Die Christbäume können zwischen Dienstag, 7. Januar 2025, und Sonntag, 19. Januar 2025, an den folgenden Stellen abgegeben werden: Auf dem Festplatz Stadtbergen an der Panzerstraße/Leibnitzstraße 30, in Leitershofen am Wertstoffhof am Vehicle-Park, in Deuringen auf dem Parkplatz beim Sportheim in der Waldstraße 7 sowie im Virchow-Viertel am Spielplatz hinter dem Obi Baumarkt.

In Bobingen sammelt die Kolpingsfamilie am Samstag, 11. Januar, kostenlos die Christbäume ein. Neu in diesem Jahr: Neben dem Stadtgebiet und der Siedlung wird die Aktion erstmals auch in Straßberg durchgeführt. Die Bäume sind ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abzulegen.

In Königsbrunn holen am Dienstag, 7. Januar 2025, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshofs kostenlos die Weihnachtsbäume ab. Mitgenommen werden nur ganze Bäume, kein Schnittgut. Die Aktion wird mehrere Tage dauern. Trotzdem gilt für alle: Den eigenen Weihnachtsbaum ab dem frühen Dienstagmorgen frei zugänglich und gut sichtbar vor dem Haus abstellen.

In Schwabmünchen, Wertachau und Mittelstetten werden die Bäume am Samstag, 11. Januar abgeholt. Die Abholung erfolgt nur in mit Traktoren befahrbaren Straßen. Die Bäume müssen mit einer Banderole versehen sein. Gekauft werden können diese für 2,50 Euro in der Bäckerei Müller, Buchhandlung Schmid, Glaserei Funke, Metzgerei Naumann, Raiffeisenbank, Schreibwaren/Post Wenger und der Sparkasse.

Viele andere Gemeinden im Landkreis Augsburg kümmern sich ebenfalls um die Entsorgung der Weihnachtsbäume. Auskunft darüber gibt es im örtlichen Rathaus.