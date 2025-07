Das Team dieses IT-Unternehmens findet Gersthofen super

Die Schwerpunkte des IT-Unternehmens Comnet liegen auf den Bereichen digitale Sicherheit, vernetzte Systeme und maximale Sicherheit. Neben dem Hauptstandort Hannover und sieben weiteren Niederlassungen in Deutschland hat seit diesem Jahr auch eine Filiale in Gersthofen eröffnet.

Warum die neue Niederlassung ausgerechnet in Gersthofen ist, hat laut Geschäftsführer Marc Peters einen einfachen Grund: „Wir haben unsere Top-Kunden in Bayern gescreent und uns gefragt: Wer ist unser größter Kunde? Die Antwort war eindeutig: die Stadt Gersthofen.“ Comnet ist im Bereich konvergenter Netzwerklösungen einer der führenden Anbieter in Deutschland und hat 90 Mitarbeiter an nun acht Standorten. Das Unternehmen hat in 30 Jahren rund 9.000 Projekte umgesetzt. In Bezug auf den Standort in Gersthofen ist ein perspektivisches Wachstum vorgesehen. „Wir beabsichtigen beispielsweise in den kommenden ein bis zwei Jahren zwei bis drei Auszubildende aufzunehmen“, erläutert Marc Peters und fügt hinzu, dass die Übernahmequote bei Comnet bei 80 Prozent liegt.

Ein Bereitschaftsdienst vor Ort ist wichtig für die Kunden

Da im IT-Bereich den Kunden kontinuierliche Sicherheit garantiert werden muss, ist ein ständiger Bereitschaftsdienst vor Ort aktiv. Schließlich müsse man sicherstellen, dass keine Produktionsstraße aufgrund von Fehlermeldungen stillstehe, erklärt Geschäftsführer Marc Peters. Das gilt auch für die Stadt Gersthofen als Kunden: Sämtliche Bürgerdienste wie etwa die Ausweis- oder Führerscheinstelle oder die Gewerbezentralauskunft müssen jederzeit ohne Einschränkungen funktionieren.

Beim Tag der offenen Tür schauten am Firmensitz in der Augsburger Straße 13 sowohl bereits bestehende Kunden als auch andere interessierte Besucher vorbei. Unter ihnen war auch Wolfgang Kunzler, Sachgebietsleiter Informations- und Kommunikationstechnik der Stadt Gersthofen. Er stellte dem Unternehmen ein sehr gutes Zeugnis aus: „Comnet überzeugt durch kompetente, kundenorientierte Mitarbeiter und exzellenten Service. Schnelle Lösungen, hohe Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit machen sie für uns zum Top-Netzwerkdienstleister und sind uneingeschränkt empfehlenswert.“

Comnet-Geschäftsführer Marc Peters fühlt sich am neuen Standort in Gersthofen nach eigenen Aussagen sehr wohl. Foto: Claus Ritzi

Auf ein Projekt unter dem Namen „KI meets Ordnung“, ist man bei Comnet besonders stolz. Bei diesem Projekt werden beispielsweise Schulhöfe oder Kindergarten-Spielplätze, die nachts häufig von ungebetenen Gästen heimgesucht werden, per Radar überwacht. Der Vorteil gegenüber der Anbringung von Kameras betrifft den Datenschutz: Dadurch, dass lediglich Bewegungen gemeldet und keine Bilder von Personen erstellt werden, werden Probleme mit dem Datenschutz schlicht ausgeklammert. Gleichzeitig kann beispielsweise die Polizei bei Verdachtsmomenten gezielt benachrichtigt werden, so dass keine überflüssigen Einsätze zur Beobachtung der Objekte notwendig ist. Das Radar-System kann beispielsweise auch bei der Entleerung von öffentlichen Mülltonnen eingesetzt werden: Statt wie bisher an einem bestimmten Zeitpunkt die Tonnen zu leeren, werden die Fahrzeuge erst dann eingesetzt, wenn das System meldet, dass die Mülltonne voll ist.

Die Sicherheit bei IT-Systemen wird von Cyberattacken bedroht

Dass auch der Sicherheitsbereich bei IT-Systemen von höchster Relevanz ist, wird deutlich, wenn man beispielsweise weiß, dass laut Bitcom e.V. alleine im Jahr 2024 aufgrund von Cyberattacken ein Schaden von 178,6 Milliarden Euro Schaden verursacht wurde. Die Food-Branche wie beispielsweise Frosta, Deutsche See, Blockhouse zählt aus Sicherheitsgründen zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens: „Solche Firmen müssen ja jederzeit den Nachweis ihrer lückenlosen Lieferketten dokumentieren können, um somit zu belegen, dass die Lebensmittel frisch und gesund sind“, erläutert Geschäftsführer Marc Peters. Ihm ist wichtig, dass seine Firma höchste Qualitätsansprüche erfüllt: „Wir überwachen unsere Systeme Tag und Nacht und handeln proaktiv. Im besten Fall beheben wir eventuell anfallende Fehler, ohne dass der Kunde das überhaupt bemerkt.“ Den neuen Standort Gersthofen finden er und seine Mitarbeiter „super“, zumal man gleich im Zentrum ist und es vor Ort sehr bodenständig zugehe.