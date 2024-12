Dunkelbarden von Corvus Corax rocken mit ihren Dudelsäcken Gersthofen

Schon vor Beginn des eigentlichen Konzertes war anhand der Besucher deutlich zu sehen, dass in der Stadthalle Gersthofen gleich etwas ganz Besonders auf die Zuschauer losgelassen werden würde: Mittelalterlich gewandete „Burgfräulein“ unterhielten sich in der Lobby angeregt mit älteren Herrschaften in gediegenen Strickpullovern, langhaarige Heavy Metal-Fans gesellten sich in fröhlicher Runde zu Schottenrock-Trägern und Irish Folk-Liebhabern. Und trotz all diesem kunterbunten Sammelsurium an Gästen – sie alle wollten an diesem Abend nur eines miterleben: das große Dudelsack-Spektakel der Mittelalter-Rocker von Corvus Corax, die dieses Jahr ihr 35. Bühnenjubiläum feierten. Ihr Auftritt rund um den Jahreswechsel gehört in Gersthofen schon fest zum Programm.

