CSU nominiert Thomas Rittel als Bürgermeisterkandidat in Diedorf

Die CSU Diedorf-Biburg und Willishausen nominierte den zweiten Bürgermeister Thomas Rittel als ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026. Wie die CSU in einer Presseerklärung mitteilt, wurde der 55-jährige Rittel bei der Nominierungsversammlung „mit überwältigender Mehrheit“ ohne Gegenkandidat gewählt. Er tritt damit nach 2020 erneut zur Bürgermeisterwahl an. Damit gibt es in Diedorf nun zwei Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus, nachdem Bürgermeister Peter Högg (Wir für Diedorf) nach zwei Amtsperioden aufhört: Andreas Müller (WIR) und Thomas Rittel (CSU).

Bei der Veranstaltung betonte Sailer die immense Bedeutung von Ehrenamt, Bildung und lokaler Wirtschaft. Rittel könne diese Themen glaubwürdig verkörpern. Als stellvertretender Schulleiter trage er Verantwortung für rund 1.500 Schülerinnen und Schüler sowie 60 Lehrkräfte. „Führung, Struktur, Konfliktlösung – für Thomas Rittel sind das keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Auf meine Unterstützung kann er zu 100 Prozent bauen,“ sagte Sailer.

Schulleiter, Kommunalpolitiker und beim BRK aktiv

Die CSU-Ortsvorsitzenden Thomas Tapp und Hubert Fischer unterstützten die Nominierung: „Rittel hat bewiesen, dass er Bürgermeister kann.“ Etwa beim Hochwasser 2024, als er als örtlicher Einsatzleiter des BRK für den gesamten Landkreis besonnen und entschlossen gehandelt hat, oder in seiner Funktion als zweiter Bürgermeister. Fraktionsvorsitzender Horst Heinrich betonte, mit Rittel habe man einen Kandidaten „mit Weitblick, Erfahrung und Führungsstärke“.

Rittel kann man beim CSU-Sommerfest am Sonntag kennenlernen

Rittel selbst zeigte sich in seiner Rede kämpferisch: In Diedorf aufgewachsen, kenne er die Gemeinde „wie seine Westentasche“. Er sprach nicht nur von den Herausforderungen, sondern vor allem von Chancen. Vom Wunsch, dass alle Menschen in Diedorf – jung wie alt – ein gutes Leben führen können. Dass man dem Klimawandel mit Maßnahmen wie Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden oder dem Ausbau von Nahwärmenetzen begegnen müsse. Und dass es dabei vor allem auf eines ankomme: Struktur, Dialog und Umsetzungskraft. Er sei über die Ortsgrenzen hinaus anerkannt und politisch vernetzt, so Rittel. Persönlich kennenlernen kann man ihn beim CSU-Sommerfest am Sonntag, 27. Juli, am Willishauser Bürgerhaus. (AZ)