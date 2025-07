Daniel Walser will Bürgermeister in Gablingen werden

Daniel Walser aus Lützelburg bewirbt sich für das Amt des Gablinger Bürgermeisters. Aufgestellt haben ihn die Freien Wähler Gablingen.

Derzeit leitet Walser die Bauverwaltung bei der Verwaltungsgemeinschaft Welden, die aus vier Gemeinden besteht. Diese Position ermöglichte ihm tiefe Einblicke in die Herausforderungen und Chancen kommunaler Bauprojekte. Unter seiner Leitung wurden laut Pressemitteilung etwa die Erweiterung einer Kindertagesstätte, die Sanierung der Grund- und Mittelschule, der Neubau von Bürgerhäusern sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz realisiert.

Diese Erfahrungen möchte der Kandidat nun in Gablingen einbringen, um die Gemeinde zukunftssicher weiterzuentwickeln. Ein zentrales Anliegen sei die Entwicklung der Ortsmitte, insbesondere die Realisierung eines Seniorenzentrums mit einer Tages- und Kurzeitpflege. Ihm sei es wichtig, die Menschen frühzeitig in die Planungsprozesse einzubinden, um Transparenz zu schaffen und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern. Dabei will er auf realistische Zielvorgaben setzen, die auch über eine Amtszeit hinaus Bestand haben. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Gemeinderat, Bürgerinnen und Bürgern ist ihm wichtig. Er will mit einem klaren Rahmen und pragmatischen Ansätzen Projekte effizient umsetzen.

Der 45-Jährige ist überzeugt, dass offene Kommunikation und eine starke Zusammenarbeit die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft Gablingens sind. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner klaren Vision möchte er die Gemeinde in eine positive Richtung lenken. In den kommenden Monaten wird er gezielt das Gespräch mit Bürgern und Bürgerinnen, Vereinen, Ehrenamtlichen sowie Unternehmer suchen, um ihre Anliegen zu verstehen. Nur durch den direkten Austausch können nachhaltige Lösungen entstehen, die die Gemeinschaft stärken.