Das Theaterhaus Eukitea geht mit „Prinzessin Goldhaar“ in den Winter

Vom Weihnachtsmärchen bis zum Kammerkonzert: Das Diedorfer Kinder- und Jugendtheater Eukitea setzt auch in der neuen Spielzeit wieder auf ein Angebot aus verschiedenen Theater- und Musiksparten. Start ist am Freitag, 7. November, mit dem Musiker, Geschichtenerzähler und Träger des Bayerischen Kulturpreises 2024, Erwin Rehling. Im neuen Bühnenprogramm des 71-Jährigen mit dem Titel „Sang Klang Gschicht“ treffen kurze Prosatexte mit oberbayerischem Witz auf musikalische Grooves und Klangbilder.

Erwin Rehling tritt im Diedorfer Theaterhaus Eukitea auf. Foto: Werner Bauer

Nach Angaben von Theaterchef Stephan Eckl hat das Eukitea-Team die Folgen der Corona-Krise gut überstanden und mit den beiden Teams aus Diedorf und Berlin sogar eine Rekordspielzeit hingelegt. „Letztes Jahr haben wir 571 Vorstellungen gespielt, es ist ein großer Bedarf nach Corona da“, so Eckl. „Wir hatten keinen Einbruch.“ Dazu habe sicher beigetragen, dass das Eukitea-Team nach der Schließung der Spielstätten schnell dazu übergegangen sei, Theaterproduktionen online zu übertragen. „So konnten wir den Kontakt zu den Schulen und Kindergärten halten“, ist Eckl froh. Es sei sogar eine Vorstellung live ins australische Brisbane übertragen worden.

Gold und Märchenmotive im Eukitea-Foyer

Fortgesetzt wird die Tradition der Weihnachtsmärchen. In diesem Jahr hat Stephan Eckl ein schwedisches Märchen ausgesucht und bearbeitet, das die Geschichte der „Prinzessin Goldhaar“ erzählt. Diese lebt in einem fernen Königreich im Norden und wird von allen geliebt. Doch im Verborgenen lauert der Grautroll, der all dem Guten und Schönen nichts Gutes abgewinnen kann und das Mädchen entführt. Nur ein junger Hirte und eine kleine schwarze Kuh wagen sich in eisige Höhen, um die Prinzessin zu retten. Die Produktion verbindet wieder Schauspiel und Puppentheater (Michael Gleich), sensibel bereichert durch die Musik von Fred Brunner. Begleitet wird sie von einer Ausstellung zum Thema „Gold und Märchenmotive“ im Foyer des Theaterhauses. Premiere ist am Sonntag, 30. November, um 16 Uhr. Geplant sind bisher zehn weitere Vorstellungen bis zum 11. Januar.

Hanna Sikasa tritt im Diedorfer Theater Eukitea auf. Foto: Natalie Stanczak

Für die Erwachsenen gibt‘s am Freitag, 23. Januar, Jazz und Poesie mit der in Deubach lebenden Ausnahme-Künstlerin Hanna Sikasa und ihrer achtköpfigen Band. Ihre englischsprachigen Songs sind mal poetische Miniaturen, mal Plädoyers für die Freiheit oder sie erzählen vom Überleben im Musikbusiness als Künstlerin mit Kindern.

Sehr geschätzt wird der Kinderfasching im Eukitea. Im Zentrum steht an den Sonntagen, 8./15. Januar, jeweils um 16 Uhr das Märchen „Jack und die Zauberbohnen“. Es war ursprünglich als Weihnachtsmärchen im Jahr 2020 geplant, konnte aber aufgrund der Corona-Maßnahmen nur online präsentiert werden. Nun ist es live im Theaterhaus zu erleben.

Zwei neue Theaterprojekte kommen nach Diedorf

Meisterwerke für Klavier, Violine, Viola und Cello bietet am Freitag, 20. Februar, ab 20 Uhr ein Kammerkonzert für Klavierquartett mit Hisako Kawamura, Jose Maria Blumenschein, Jano Lisboa und Uli Witteler. „Mit diesen Konzerten wollen wir weiterhin besondere Akzente setzen“, sagt Stephan Eckl. Fortgesetzt wird das inklusive Theaterprojekt unter Leitung von Giorgio Buraggi. Vorstellungen sind im Frühjahr geplant. „Wer mitmachen möchte - wir nehmen noch Akteure auf“, so Buraggi. Gezeigt wird in den nächsten Monaten auch die neueste Produktion „Friedenskinder“, die kürzlich in Potsdam und Berlin Premiere feierte. In Zusammenarbeit mit dem Moses-Mendelssohn-Zentrum Potsdam wurde ein Theaterstück für Jugendliche erarbeitet, in dem die Bücherverbrennung von 1933 und deren Bedeutung im Mittelpunkt stehen.

Karten sind ab sofort über die Website des Eukitea sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.