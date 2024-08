Am Tag des offenen Denkmals ins Schloss oder in einen Wasserturm?

Im Landkreis Augsburg stehen viele geschichtsträchtige und denkmalgeschützte Gebäude. Am „Tag des offenen Denkmals“, der am 8. September stattfindet, gibt es dazu verschiedene Veranstaltungen im Augsburger Land. Das diesjährige Motto lautet „ Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Die folgenden historischen Orte können am Tag des offenen Denkmals besucht werden.

Die alte katholische Pfarrkirche in Diedorf ist am Tag des offenen Denkmals von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden um 14 Uhr durch die Kirche und um 15.30 Uhr an der Tuffsteingrabkammer statt.

In Dinkelscherben können zwei Denkmäler besucht werden. Über das Gelände der Burg Zusameck wird um 14 Uhr von der Kreisheimatpflegerin für Archäologie geführt. Der renovierte Rathausstadel ist zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr geöffnet. Führungen gibt es um 14 Uhr und um 15.30 Uhr.

Auch in der Dr.-Franz-Xaver-Frey-Staudenkapelle in Grimoldsried bei Mickhausen findet ab 13 Uhr eine Veranstaltung anlässlich des Denkmal-Tages statt. Dabei werden die beiden Gedichte im Kapellenraum rezitiert, bevor eine Kurzführung durch die Kapelle stattfindet. Die Marienkapelle im selben Ort ist um 13.45 Uhr für eine Führung geöffnet. Auch durch die Pfarrkirche Sankt Stephan wird um 14.30 Uhr geführt. Interessenten sind eingeladen, sich um 15.15 Uhr im Grimoldsrieder Gemeinschaftshaus einen Vortrag zur Ortsgeschichte anzuhören.

Der Wasserturm in Kleinaitingen gilt als technische Meisterleistung. Geöffnet ist er am Tag des offenen Denkmals von 10 Uhr bis 13 Uhr. Nach Bedarf werden ab 10 Uhr Führungen angeboten.

Ein weiteres Denkmal der Region ist das in Langerringen gelegene, ehemalige Benefiziatenhaus. Um 10 Uhr und 11 Uhr finden Führungen durch das Haus statt. Eine vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.

Das Exerzitienhaus in Leitershofen öffnet am Tag des offenen Denkmals seine Türen von 10 Uhr bis 16 Uhr. Das Programm beginnt mit einem Gottesdienst in der Hauskirche um 11 Uhr. Darauf folgt eine Führung durch das Exerzitienhaus mit Fokus auf Kunst am Bau. Um 14 Uhr wird eine Ausstellung von Mosaik- und Glas-Künstler Georg Bernhard und seinen Schülern eröffnet.

Auch Nordendorf hat ein Denkmal zu bieten: Die Turmkapelle des ehemaligen Fuggerschlosses. Diese wird am Tag des offenen Denkmals erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Eine Kombiführung wird von der Osterkühbacher Kapelle zu den Vierzehn Nothelfern und der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Ried angeboten. Um 14 Uhr wird durch die Kapelle in Osterkühbach geführt. Anschließend kann an einer musikalisch untermalten Führung in der Pfarrkirche in Ried teilgenommen werden. Um vorherige Anmeldungen wird gebeten.

Ebenfalls kann um 16 Uhr an einer Führung durch die Pfarrkirche Maria, Hilfe der Christen in Stadtbergen teilgenommen werden. Die Führung wird durch ein Orgelspiel abgerundet. Danach kann man für ein gemeinsames Kaffee-Trinken bleiben.

In Thierhaupten können drei Denkmäler besichtigt werden. Das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege und ehemaligen Kloster ist am Tag des offenen Denkmals von 12.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch das dendroarchäologische Labor und durch die Bauteilesammlung gibt es jeweils um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Ebenfalls kann um 14.30 Uhr an einer Führung durch das Kloster teilgenommen werden. Die Trachten- und Heimatstube ist von 13 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Führungen, Musik und Tänze soll es dort geben. Die Öffnungszeiten des Thierhaupter Klostermühlenmuseum sind am Tag des Denkmals von 14 Uhr bis 17 Uhr. Danach findet ein Vortrag zum Thema Augsburger Buchdruck und -verkauf in der Neuzeit statt.

Der Bahnhof in Westheim kann von 14 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Es wird Führungen und Vorträge geben. Außerdem kann die Ausstellung des Modelleisenbahnvereins besichtigt werden.