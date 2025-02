“Ehlfinger Blitz Plaus” – der Ehlfinger-Zug ruft und die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Am Faschingsdienstag schlängelt sich der kleine Faschingszug wieder von Ortlfingen nach Ehingen. Es ist bereits die 14. Auflage des familienfreundlichen Straßenfaschings. Große Zugmaschinen sucht man dort vergeblich. Es ist ein Umzug fürs Dorf zum Mitmachen für jedermann.

Ein Themenmotto gibt es beim Ehlfinger nicht, die einzelnen Gruppen können sich aussuchen, wie sie den Zug gestalten. Nur eines ist klar: man muß zu Fuß unterwegs sein oder mit kleinen motorisierten Gefährten. Somit versteckt sich doch jedes Jahr indirekt ein Motto: viel Fantasie, wenig PS.

Icon Galerie 18 Bilder Der Ehlfinger Faschingszug von Ortlfingen nach Ehingen lockte bei bestem Wetter viele Zuschauer an.

Spritzige, spaßige, kreative wie hintergründige Themen lieferte der Ehlfinger schon reichlich, vom Mülltourismus vor Ort über das mobile Open-air-Klassenzimmer bis zum Waldbaden a la Ehlfinger oder den majestätischen Auftritten der Kinderprinzenpaare. Was heuer geboten wird, ist noch geheim. In so mancher Hobbywerkstatt wird eifrig gewerkelt.

Noch kann man sich für den Ehinger Faschingsumzug anmelden

Organisiert wird der Ehlfinger vom Sportverein. Vorsitzender Rainer Müller übernimmt alljährlich die Zugmoderation. Die Anmeldung für die Zugteilnehmer - Vereine, Gruppen Familien, Einzelpersonen oder Gäste aus den Nachbarorten – ist per Mail unter vorstand@svehingen-ortlfingen.de oder bei Michael Ostermeier (Telefon 08273/998570) bis 16. Februar möglich.

Der Ehlfinger startet am Faschingdienstag, 4. März, um 15.15 Uhr am Bürgerhaus Ortlfingen und zieht zum Feuerwehrhaus nach Ehingen. Dort gibt es zum Auftakt bereits ab 13.33 Uhr Kaffee und Kuchen und hier findet auch im Anschluss der traditionelle Kehraus mit DJ Basti und DJ Lenz statt.

Auch an Weiberfasching wird in Ehingen gefeiert

Neben dem Ehlfinger organisiert der Sportverein noch ein weiteres Faschingsspektakel: den Weiberfasching am 27. Februar ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus mit DJ Basti.