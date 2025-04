Das ist am Marktsonntag alles geboten

Der Meitinger Marktsonntag steht am Sonntag, 6. April, an. Dabei werden die Schlossstraße und die Hauptstraße zu einem Einkaufszentrum. Etwa 70 Standinhaber bieten ein vielfältiges Waren- und Verkaufssortiment an.

Parallel dazu findet ein Flohmarkt für Kinder auf dem Rathausplatz statt. Außerdem haben mehrere Geschäfte an der Römerstraße, Schlossstraße, Hauptstraße und am Pouzauger Ring in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, auch das Kleiderlädle des Roten Kreuz an der Hauptstraße. Im Hof der Gaststätte „Neue Post“ ist wieder der Kleintiermarkt. Gegenüber bei der Freiwilligen Feuerwehr wird ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Dort stehen Einsatzfahrzeuge zur Besichtigung bereit, Schauübungen werden durchgeführt. Morgens stehen Weißwürste, mittags Leckerbissen aus der Feuerwehrküche bereit. (peh)