Am Palmsonntag gastierte das Polizeiorchester Bayern (POB) in der Wallfahrtskirche Biberbach. Im Rahmen des Jubiläumsjahres „500 Jahre Herrgöttle in Biberbach“ gab die aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern bestehende Formation ein Benefizkonzert zugunsten der Kirchenrenovierung.

Sabine Eltschkner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis