Volles Haus und fantastische Stimmung in Steppach

Mit Hits aus Filmen und Musicals haben der Junge Chor St. Raphael und der Jugendchor Raphaelos das Publikum in St. Raphael begeistert. Beim Sommerkonzert waren Hits von Abba und Songs wie The Lion sleeps tonight zu hören. Einen großartigen Schlusspunkt setzten die Kinderchöre Raphael-Spatzen mit der gelungenen Aufführung des Musicals Die Götterolympiade.

Große Schauspielfreude und erwähnenswerte gesangliche Leistungen waren sowohl bei den Göttersolisten als auch beim gesamten 40-köpfigen Kinderchor zu sehen und zu hören. Pfarrer Ludwig Bolkart freute sich mit dem begeisterten Publikum über die Leistungen der Chöre und bedankte sich bei Chorleiterin Andrea Hartinger.

Ab in den Chor!

Im September beteiligen sich die Chöre an der Aktion Ab in den Chor! des Deutschen Chorverbands. In der Woche vom 22. bis 28. September öffnen Chöre dafür deutschlandweit ihre Pforten, um interessierten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu geben, in die Chorarbeit zu schnuppern. Nach dem großen Erfolg der jüngsten zwei Ausgaben geht die Aktion damit in die dritte Runde.

In Steppach besteht die Möglichkeit, am Mittwoch, 24. September, folgende Chorproben zu besuchen: 17 Uhr Kinderchor Raphael-Spatzen (für Kinder von sechs bis elf Jahren), 18 Uhr Jugendchor Raphaelos (für Jugendliche ab zwölf Jahren), 19 Uhr Junger Chor (für jung gebliebene Erwachsene ab 18 Jahren). Auf einer Proben-Landkarte auf der Homepage des Deutschen Chorverbands sind sämtliche Chöre zu finden, die sich an dieser Aktion beteiligen. (Andrea Hartinger)

