Schlechtes Wetter kann der Begeisterung für den Nikolaus nichts anhaben

Richtiges Schmuddelwetter prägte den Meitinger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Der guten Stimmung zwischen den 32 Buden, umweht von Glühweinduft, tat das keinen Abbruch. Zahlreiche Vereine, Musikgruppen, Künstlerinnen und Künstler sowie Geschäftsleute boten ein umfangreiches kulinarisches und Unterhaltungsprogramm. Und als dann noch der Nikolaus kam, war die Begeisterung ohnehin groß und die Kälte schnell vergessen.

Saftige Steaks und deftige Bratwürste gab es am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Herbertshofen. Foto: Peter Heider

Bürgermeister Michael Higl und die Meitinger SGL-Jugendkapelle hatten den Meitinger Weihnachtsmarkt am Samstagmorgen eröffnet. „Der Weihnachtsmarkt ist ein immer Höhepunkt im jährlichen Terminkalender unserer Marktgemeinde, denn hier helfen alle zusammen, um die Vorweihnachtszeit harmonisch zu gestalten. Man sieht den Organisatoren und allen Beteiligten die Freude an. So wird der Weihnachtsmarkt zu einem schönen und unterhaltsamen Erlebnis mit guten Begegnungen und fröhlicher Stimmung“, sagte der Meitinger Rathauschef.

Die Wasserwacht-Jugend Meitingen bot süße und deftige Leckereien an. Foto: Peter Heider

„Es läuft schon gut“, freute sich Dominik Dirr am Stand der freiwilligen Feuerwehr. Die Steaks und Bratwürste dort am Stand kamen gut an. Die 14-jährige Elaine Eber und ihre Oma Christa Eber, die bereits seit vielen Jahren Schnitzarbeiten, Krippenfiguren und handgearbeitete Holzsterne anbieten, freuten sich über zahlreiche Interessenten für den Weihnachtsschmuck.

Am Stand der Wasserwachtjugend Meitingen gab es süßes oder deftiges Popkorn und deftige Crèpes. „Aber auch gute Laune haben wir im Angebot“, scherzte Roland Stetter im Stand der Wasserwachtjugend. Die Bandbreite an Süßigkeiten war groß, was auch Besucherin Sara Lux mit ihrem Ehemann und den drei Kindern gefiel.

Wem es draußen zu kalt war, bekam auch drinnen in Meitinger Bürgersaal etwa geboten

Mit stimmungsvollen Weisen und Liedern zum Advent sorgten eine kleine Besetzung des Reservistenmusikzuges „König Ludwig“, die Gruppe Saitenpfiff, die SGL Werkskapelle, der Musikverein Erlingen, die JBO Freizeitmusikanten und der Männergesangsverein Liederkranz Meitingen für besinnliche Vorweihnachtsstimmung.

Icon Galerie 38 Bilder Ein Rundgang in Bilder auf den Weihnachtsmärkten in Welden, Thierhaupten und Meitingen

Und wenn das Wetter draußen zu garstig war, konnte man sich drinnen aufwärmen und umschauen - dann auch da war viel geboten: „Krimhilde, die Sagenhafte“ erzählte Märchen und unterhielt damit die jüngeren Besucherinnen und Besucher. Im Bürgersaal stellten die Meitinger Hobbyfreunde ihre Krippen aus, dazu sangen der Männergesangsverein „Liederkranz“ und der Meitinger Frauensingkreis. Für magische Momente und große Kinderaugen sorgte Sebastian Mark mit seinem „Magie Puppet“ Marionettentheater und dem Stück vom „Rumpelstilzchen“. Die BRK-Jugend führte mehrmals das Weihnachtsspiel „Tierisch gute Ersthelfer“ im Bürgersaal auf und in der Bücherei Eser sorgte die Kinderbuchlesung „Feuerköpfe“ für Abwechslung bei den jungen Weihnachtsmarktbesuchern.

Gute Laune herrschte trotz der Wetterkapriolen im Stand des SV Erlingen Foto: Peter Heider

In den späten Nachmittagsstunden stieg die Spannung, als das Blasorchester auf den Besuch des Nikolauses (Wolfgang Reichmann). Der erschien mit Knecht Ruprecht (Stefanie Ganschinietz) und einer großen Engelschar, begrüßte die begeisterten Kinder lautstark und verteilte vor ihren leuchtenden Augen dann kleine Naschereien. Mit einem festlichen musikalischen Abschluss beendete die SGL-Kapelle schließlich beim Einbruch der Dunkelheit den diesjährigen Meitinger Weihnachtsmarkt.