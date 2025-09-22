Da macht das Zusammärktle so beliebt

Seit fünf Jahren gibt es in Altenmünster das Zusammärktle. „Der Samen ging auf“ resümierte Ilsetraud Köninger freudestrahlend beim Jubiläumsmarkt am vergangenen Samstag auf dem Rathausplatz. Sie gilt mit Susanne Abt als Mitinitiatorin des etablierten Marktes.

So enstand die Idee für das Zusammärktle

Die Idee entstand vor knapp sechs Jahren bei einem Stammtisch der Grünen. Vorstellen konnten sie sich einen Bauernmarkt mit regionalen Anbietern. Mit Einbindung der Vereine sollte der Markt zu einem Treffpunkt werden. Auf offene Ohren stießen sie bei Bürgermeister Florian Mair, dem sie im Frühjahr 2020 ihre Vision vortrugen. Nachdem auch der neugewählte Gemeinderat seine Zustimmung erteilt hatte, fand das erste Zusammärktle im September vor fünf Jahren statt.

„Man trifft nette Kundschaften, tauscht sich aus und auch für unseren Hofladen können wir dadurch Werbung betreiben.“ Daniela Stuhlenmiller, Moirhof, Hennhofen

Mit dabei war Daniela Stuhlenmiller vom Moirhof aus Hennhofen mit Kartoffeln und Eiern aus hofeigener Produktion. Mit Nudeln, Hühnersuppe und Honig vom regionalen Imker rundet sie ihr Angebot noch ab. Sie sagt: „Man trifft nette Kundschaften, tauscht sich aus und auch für unseren Hofladen können wir dadurch Werbung betreiben.“ Gisela Steck aus Nemünster kauft nicht nur bei der Direktvermarkterin ein, sondern auch ihren Lieblingskäse und den Kuchen für den Nachmittagskaffee. Daneben schätzt sie die gemütliche Atmosphäre.

Icon vergrößern Einen Blumenstrauß für ihr ehrenamtliches Engagement überreichte Bürgermeister Florian Mair an (von links) Carmen Weldishofer, Ilsetraud Köninger und Susanne Abt. Und alle Besucher bekamen eine Jubiläums-Breze. Foto: Josef Thiergärtner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einen Blumenstrauß für ihr ehrenamtliches Engagement überreichte Bürgermeister Florian Mair an (von links) Carmen Weldishofer, Ilsetraud Köninger und Susanne Abt. Und alle Besucher bekamen eine Jubiläums-Breze. Foto: Josef Thiergärtner

Carmen Weldishofer hat inzwischen Ilsetraud Köninger im Orga-Team „beerbt“. Die rüstige Seniorin hilft gerne noch aus und bietet zudem an ihrem Stand weizenfreie Bio-Brote an. Ein wichtiger Bestandteil des Marktes, der immer monatlich am dritten Wochenende stattfindet, ist ein zentrales Marktthema. Mal ging es um die Bestimmung von Apfel- oder Birnensorten, ein andermal stellten sich der AktiVVo oder soziale Dienste vor.

Auch die Vereine können sich beim Zusammärktle einbringen

Damit die Marktbesucher auch kulinarisch versorgt werden, dafür sind die Vereine verantwortlich. „Unser Ziel war, dass jeder ortsansässige Verein diese Möglichkeit nutzt, um sich damit seine Kasse etwas aufzubessern. Dies ist uns aber noch nicht gelungen“, erwähnt Susanne Abt. Neben dem Rahmenprogramm kontaktieren die Frauen Anbieter und wählen sie aus. „Jeder, der für die Vielseitigkeit des Angebots beiträgt, ist bei uns willkommen“, wirbt Abt.

Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem bunten Rahmenprogramm. Die Nachwuchsteams der Teenie-Dance Gruppe des TSV Zusamzell-Hegnenbach tanzten, dazu spielte die eigens für den Markt formierte Kapelle „Vio-Münster“, eine Mischung mit Musikanten der Vereine aus Violau und Altenmünster. Kinder konnten sich mit Glitzer-Tattoos schmücken lassen.