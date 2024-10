Unbekannter stiehlt defekten Roller und schmeißt ihn ins Gebüsch

Ein Mann stellte seinen Roller aufgrund eines Defektes am vergangenen Dienstag auf dem Hery-Gelände in Gersthofen ab. Am Sonntag fand ein Spaziergänger den Roller an einem Feldweg nahe Gersthofen in einem Gebüsch liegend. Der Täter muss den Roller weggeschoben haben. Als der bemerkte, dass er diesen trotz Manipulationen nicht zum Laufen brachte, entsorgte er ihn laut Polizei im Gebüsch. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (diba)

