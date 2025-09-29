Wer wartet Defibrillatoren?

Zur Unterstützung in Notfällen sind auch in Altenmünster eine Vielzahl von Defibrillatoren an unterschiedlichen Standorten angebracht. Zum großen Teil sind diese öffentlich zugänglich und wurden von der Gemeinde oder auch von Vereinen angeschafft. Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, unterliegen diese Geräte einer regelmäßigen Wartung.

Wer übernimmt die Wartungskosten für Altenmünsters Defis?

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Altenmünster wurde nun eine Anfrage von Vereinen behandelt. Es ging um die Frage, ob die Gemeinde die Wartungskosten übernehmen könnte. Betroffen davon wären rund zehn Defis, teilte Bürgermeister Florian Mair mit. Das Gremium war sich einig, die Kosten für die Wartung der öffentlich zugänglichen Geräte zu übernehmen.

Bei der Anschaffung von Defibrillatoren sollte man künftig an etwas denken

Zielführend wäre jedoch, künftig bei Neuanschaffung oder Austausch, sich auf einen Gerätetyp zu einigen, um einen einheitlichen Wartungsvertragspartner zu haben. (joti)