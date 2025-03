Der „alltagstaugliche“ christliche Glaube

Anlässlich einer Dekanatskonferenz vor 33 Jahren brachte Dekan Karl Kraus den Stein ins Rollen. Den von ihm initiierten Arbeitskreis „Vertiefung des Glaubens“ vertraute er Pfarrhelferin Renate Große aus Lützelburg an. Die pastorale Mitarbeiterin spürte, nachdem sie ihre erste Überraschung überwunden hatte, dass sie sich „innerlich gedrängt“ fühlte, das Projekt anzugehen. Persönliche Erfahrungen und die Kooperation mit dem von Pfarrer Franz Götz in Lützelburg gegründeten Gebetskreis als Gruppenleitungsteam, ermöglichten den Start des ersten Bibelseminars. Kernstück ist das Bibelteilen, wie es die „Kleinen christlichen Gemeinden“ entwickelt haben.

Icon Vergrößern Die Organisatoren des Lützelburger Bibelkreises, im Bild von links: Viktoria Reiner, Renate Große, Pfarrer Franz Götz und Gerlinde Strobel. Foto: Sabine Eltschkner Icon Schließen Schließen Die Organisatoren des Lützelburger Bibelkreises, im Bild von links: Viktoria Reiner, Renate Große, Pfarrer Franz Götz und Gerlinde Strobel. Foto: Sabine Eltschkner

Inhaltlich entstanden die ersten zehn Abende auf der Grundlage des von Professor Heribert Mühlen verfassten Buches „Neu mit Gott“. Es folgten ganz unterschiedliche Themen, über Gottesbild, Kirchenlehrerinnen bis hin zu päpstlichen Enzykliken. Bis heute werden die gemeinsamen Abende durch einen Einkehrtag mit Anbetung und der Möglichkeit zur Beichte, sowie einen Segnungsgottesdienst mit Tauferneuerung vervollständigt.

Thematische Impulse kommen zwischenzeitlich gleichermaßen von Priestern und Laien. Priester aus dem Dekanat, wie beispielsweise die Pfarrer Josef Heigl, Heribert Stiegler, Max Stetter und aktuell Ulrich Lindl oder Franz Götz brachten und bringen sich aktiv ein, vor allem auch in der Gestaltung von Exerzitien für das Gruppenleiterteam und deren geistliche Begleitung, zu dem zwischenzeitlich auch Christen aus anderen Pfarreien gehören.

Die Teilnehmenden kommen aus dem ganzen Landkreis Augsburg

Pfarrer Franz Götz sieht das Bibelseminar als „Mutmacher für die Mitarbeit in der Gemeindepastoral der eigenen Pfarrei“. Die täglichen Gebetszeiten daheim sollen helfen zu erkennen, dass der christliche Glaube durchaus auch heute noch „alltagstauglich“ ist. Renate Große, Viktoria Reiner und Gerlinde Strobel vom Team sind sich in der Zielsetzung einig: „Wir wollen unsere Teilnehmenden bestärken, über ihren Glauben zu reden, hier in Lützelburg im geschützten Rahmen und später draußen in ihren Gemeinden. Es geht darum, Freude am Glauben zu wecken. Deshalb sind auch alle eingeladen, egal welcher Altersstufe. Es sind auch keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. “Die Teilnehmenden kommen nicht nur aus dem Dekanat Augsburg-Land. Zwischen 50 und 100 Frauen und Männer sind bei dieser jährlichen Glaubensvertiefung dabei.

Bischof Bertram Meier kommt nach Lützelburg

Da aufgrund der Corona-Pandemie die Erinnerung an das 30-jährige Bestehen ausfallen musste, soll nun gefeiert werden. Beginnend mit der Abendmesse am Donnerstag, 3. April, um 19 Uhr in St. Georg in Lützelburg, schließt sich eine 24-stündige Anbetung an. Am Freitag, 4. April, um 18 Uhr wird Diözesanbischof Bertram Meier einen Pontifikalgottesdienst in Lützelburg feiern. Das aktuelle Bibelseminar „Heiliger Geist, an Deinen Früchten dürfen wir Dich erkennen“ startet dann nach Ostern am Freitag, 25. April, um 19.30 Uhr. Interessierte kommen am ersten Abend einfach ins Pfarrheim nach Lützelburg.