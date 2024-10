Er ist der Herr der Fliegen und Mücken

Wer die häuslichen Forschungsräume von Dr. Erik Mauch betritt, hat unweigerlich das Gefühl, in einem Museum voller angesammelten Wissens gelandet zu sein: eine Unzahl von wissenschaftlichen Bücherschätzen, dazu hochmoderne Untersuchungsmikroskope – und immer wieder lugen kleine Kuriositäten wie etwa ein Weltenglobus oder ein nostalgisches Modellsegelschiff in den Wandregalen hervor. Und Mauch hat inmitten dieser spannenden Kulisse etwas ganz Besonderes zu feiern: Der Gewässerbiologe ist dieser Tage 90 Jahre alt geworden – und er arbeitet noch immer hochkonzentriert an seinen Mikroskopen.

