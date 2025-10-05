Zwei Säulen verlassen die Meitinger Sozialstation

Mit einem großen Oktoberfest hat sich die Meitinger Sozialstation mit ihren rund 150 Beschäftigten von Geschäftsführer Jürgen M. Werner verabschiedet. Während er zur Elisabethenstiftung nach Lauingen wechselt, wurde Einrichtungsleiterin Nina Reichert nach 25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. „Es ist an der Zeit, Adieu zu sagen und sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu stellen“, betonte Werner bei dem Fest etwas nachdenklich. In Lauingen wird er das Amt des Vorstandsvorsitzenden antreten. Sein Nachfolger in der Meitinger Sozialstation wird der 46 Jahre alte Thomas Klein. Er war bislang Verwaltungsleiter bei der Sanitätsfirma Feix.

Im zweiten Anlauf ist ein Nachfolger für den Geschäftsführer gefunden worden

Werner freute sich sehr darüber, dass nun ein Nachfolger gefunden wurde. Ursprünglich hätte er schon im Frühjahr nach Lauingen wechseln sollen. Doch der Nachfolger für seinen Posten trat damals nicht an (wir berichteten). Also erfüllte Werner beide Aufgaben parallel. „Dies geht jedoch nicht allzu lange und gottlob konnte inzwischen mit Thomas Klein ein Nachfolger als Geschäftsführer zum 1. Oktober gefunden werden“, sagte Werner während des internen Oktoberfestes in der Meitinger Einrichtung.

Zehn Jahre war Jürgen M. Werner Geschäftsführer in Meitingen

Während seiner zehn Jahre in Meitingen sei die Mannschaft gewachsen. Manche Beziehungen zu Menschen sowohl innerhalb der Sozialstation als auch außerhalb seien fester geworden und manche werden bestimmt nicht abreißen. Letzteres freute den scheidenen Geschäftsführer ganz besonders. „Wie brachte es Konfuzius so trefflich auf den Punkt: ‚Wohin Du auch gehst, geh‘ mit Deinem ganzen Herzen.‘ So und nicht anders, so soll es wohl auch bei mir sein“, sagte Werner zum Abschied. Und dankte seinem Team.

Der „Sonnenschein“ der Sozialstation: Nina Reichert

Gleichzeitig verabschiedete sich Einrichtungsleiterin Nina Reichert nach 25 Jahren von der Meitinger Sozialstation in die Altersteilzeit. Sie war zehn Jahre Einrichtungsleiterin und davor bereits viele Jahre als Fachkraft im Bereich Dienstleitung tätig. „Nina hat die Sozialstation wie keine andere geprägt. Mit ihr haben wir wertvolle Jahre verbracht, deren Zeichen noch heute sichtbar sind“, sagte Werner: „Du warst über Jahrzehnte der Sonnenschein in diesem Heim.“ Reichert betonte man sei immer eine Familie gewesen und habe gemeinsam viel gemeistert. Dabei stünde die Würde der Heimbewohnerinnen und -bewohner immer an erster Stelle. Mit den Worten „eine Veränderung ist ein neuer Anfang“, freute sich Reichert auf ihren zukünftigen neuen Lebensabschnitt.