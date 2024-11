Der Zusmarshauser Hausarzt Dr. Schmid hört auf

Aus einer kleinen Notiz über „Arzträume zu vermieten“ wurde in Zusmarshausen die Nachricht schlechthin: Hört etwa der Hausarzt Dr. Schmid auf? „Ja“, erklärt seine Frau Elisabeth Schmid am Telefon. „Wir sind beide sehr gerne in der Praxis tätig, es macht uns Freude. Aber wir können nicht bis zum Umfallen arbeiten.“ Nächstes Jahr werde ihr Mann 77 Jahre alt, sie selbst 75. Als eine Kollegin vor einem Jahr kündigte, sei das ein Schock gewesen. Jahrelang hätten sie Nachfolger gesucht, ohne jeden Erfolg. Stattdessen zeichne sich eine andere Lösung für Patientinnen und Patienten ab.

