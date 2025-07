Darum wird in Affaltern der Heilige Albanus veerhrt

Am 21. Juni 1728 wurde zum ersten Mal das Albanusfest, damals noch in Salmannshofen, gefeiert. 1733 wurde dort dann auch die Bruderschaft des Heiligen Albanus gegründet. Bezirksheimatpfleger Christoph Lang referierte beim Albanusfest in Affaltern zum Thema „Die Albanuswallfahrt zu Salmannshofen“. Motor dieser, hauptsächlich in der Barockzeit lebendigen Wallfahrt, war Pfarrer Andreas Straubner. Er ließ in Salmannshofen einen Albanusaltar auf eigene Kosten errichten. Seit dem Abbruch der dortigen Kirche und dem Wechsel des Pfarreisitzes nach Affaltern wird in der dortigen Pfarrkirche der Heilige Albanus als zweiter Pfarrpatron verehrt. 406 wird er für sein Eintreten gegen die damals weit verbreitete Lehre des Arianismus enthauptet. Er wird besonders für kranke Kinder als Fürsprecher beim dreifaltigen Gott angerufen. Dem Anliegen für Kinder, Jugendliche und für alle Kranke um Heilung an Leib und Seele zu beten, wissen sich auch bis heute die Mitglieder der Albanusbruderschaft verpflichtet. Mit einem Festgottesdienst in der Kirche startete der Festtag. In seiner Ansprache zeichnete Ortspfarrer Ulrich Lindl das Lebensbild von einem glaubensstarken christlichen Märtyrer. Nach dem Weißwurstfrühstück im Pfarrgarten, fand im Pfarrhaus die Bruderschaftsversammlung mit dem Vortrag des Bezirksheimatpflegers statt. (selt)

Icon Vergrößern Das Bild zeigt den Bruderschaftssprecher Michael Koch und Bezirksheimatpfleger Christoph Lang mit Pfarrer Ulrich Lindl. Foto: Sabine Eltschkner Icon Schließen Schließen Das Bild zeigt den Bruderschaftssprecher Michael Koch und Bezirksheimatpfleger Christoph Lang mit Pfarrer Ulrich Lindl. Foto: Sabine Eltschkner