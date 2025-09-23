Dank für Frieden und Mut zur Versöhnung an einem symbolträchtigen Ort

Alle zwei Jahre veranstaltet der Krieger- und Soldatenverein Adelsried einen Friedensdankgottesdienst. Der Ort dafür hat Tradition und Geschichte zugleich: Gefeiert wurde die Heilige Messe zum wiederholten Mal am Furnierstadel.

„Das Kreuz ruft uns zum Frieden auf“

Dort befindet sich das sogenannte Furnierkreuz. Die Brüder Furnier errichteten es nach dem 2. Weltkrieg an dieser Stelle, um für die eigene glückliche Heimkehr zu danken sowie an die zahllosen Menschen zu erinnern, denen dies nicht vergönnt war. Der Vereinsvorsitzende Helmut Lenzgeiger spannte aus jener Zeit eine Brücke nach heute und führte aus: „Das Kreuz ruft uns alle zum Frieden auf, ermahnt uns zur Dankbarkeit für die zurückliegenden Jahre und muss uns ein Ansporn sein, den Frieden wieder zu suchen, in der Ukraine ebenso wie im Nahen Osten.“

Wie „unheimlich schwierig, nahezu übermenschlich“ es jedoch ist, solche Worte mit konkreten Taten zu erfüllen, machte Pfarrer Joachim Seiler in seiner Predigt deutlich. Denn echte Versöhnung zu leben, sei eine Herausforderung für ein ganzes Leben. „Liebe deinen Nächsten“ ist laut Seiler schnell gesagt, die Umsetzung sei aber im wahrsten Sinne eine Zumutung und erfordere Größe. Diese Herausforderung anzunehmen, sei die Forderung der Stunde. (Ludwig Lenzgeiger)

