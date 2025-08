Kreisjugendring: Die Nachfrage nach ganztägiger Ferienbetreuung ist riesig

Mairi MacFarlane, Bianca Rickhoff und Tatjana Seitle bilden gemeinsam den neuen Vorstand des Kreisjugendrings. Alle drei sind privat befreundet, sind aber auch berufstätig und Mütter. Dennoch haben sie sich für das verantwortungsvolle Ehrenamt entschieden. „Wir leben das Ehrenamt voll und ganz“, sagt Seitle. Eher trete das Private in den Hintergrund. Das ganze KJR-Team habe den gleichen Spirit, egal, ob Ehrenamtliche oder Festangestellte - „anders wäre es für uns nicht stemmbar“. Derzeit sind sie gespannt, wie das Ferienprogramm ankommt. Die Nachfrage ist jedenfalls riesig.

„Eine Delle bei der Nachfrage gab es nie“, sagt MacFarlane, „wir haben kaum Ferienfreizeiten ohne Wartelisten.“ Mit weiteren personellen und räumlichen Kapazitäten könnte man viel mehr anbieten, ergänzt Tatjana Seitle, aber das sei nicht drin. Dabei sei das Interesse der Eltern groß. „Am liebsten würden viele ihre Kinder vor 10 Uhr bringen und durchgehend bis Abends betreut wissen, samt Mittagessen“, weiß Seitle. „Vor allem die Nachfrage für ganztägige Veranstaltungen samt Rundumbetreuung war zuletzt groß.“ Sie kann als Mutter verstehen, dass die Eltern ihren Kinden in den Ferien etwas bieten möchten. Gerade, wer sich keinen Urlaub leisten könne, wolle den Kindern doch eine Alternative zum Schulalltag und Abwechslung ermöglichen. Der KJR hat Fördertöpfe, um auch Kindern aus ärmeren Verhältnissen die Teilnahme an einem Ferienprogramm zu ermöglichen. Für diese Sommerferien gibt es erwartungsgemäß keine freien Plätze mehr.

Auch Vereine und Verbände können beim KJR Unterstützung für die Jugendarbeit finden

Auch Vereine und Verbände, die für Kinder und Jugendliche etwas anbieten, finden beim KJR Unterstützung. Und das, so sagt es Bianca Rickhoff, sei längst nicht allen bekannt. Ob Hüpfburg, Soccercourt, Jonglierkiste, Stelzen, Kettcars, Bierbänke, Lautsprecher, Bühnenelemente, oder Zuschüsse - für ein Vereinsfest mit Kindern und Jugendlichen sei alles da. „Unser Verleihservice umfasst ein megatolles Angebot, das wir dauernd ausbauen“, sagt Seitle. Zudem könne man sich über verschiedene Seminare weiterbilden.

Dass sich drei Frauen den Vorsitz des Jugendverbands teilen, war wohlüberlegt. Marie MacFarlane war lange die Stellvertretreterin ihres Vorgängers Josef Falch. Bereits als er ein Sabbatjahr einlegte, sprang Tatjana Seitle ein. Die 40-Jährige und die 33-jährige Bianca Rickhoff sind schon seit 2013 im Kreisjugendring aktiv. Alle drei berichten von dem Spaß, den sie bei ihrer Arbeit im KJR immer empfunden haben. „Man kann etwas bewegen“, sagen sie. Das Trio ist über Jahre in die neuen Ämter hineingewachsen. „Wir drei sind seit Jahren ein gutes Team zusammen. Sowohl beim Kreisjugendring als auch privat verstehen wir uns sehr gut“, sagen alle drei. Als es um die Nachfolge des bisherigen Kreisvorsitzenden Josef Falch ging, wollten sie die Aufgabe bewusst als Trio angehen.

„Josef war sehr präsent. Wir wollten sowohl dem Amt als auch den Aufgaben gerecht werden, ohne überlastet zu sein. Und uns gleichzeitig die Aufgaben besser verteilen“, erzählt Seitle. Mit zwei Kindern und als Angestellte der Stadt Augsburg habe man genug zu jonglieren. „Gleichzeitig wollen wir das Ehrenamt auch richtig gut machen.“ Der zeitliche Aufwand und die Verantwortung bilden eine große Aufgabe, sagt sie. Doch Geschäftsführerin Sabine Landau und ihre Kollegin Melanie Zacher würden ihnen viel abnehmen, fügt MacFarlane an. Sie ist seit 2017 im Kreisjugendring und hat sich für den Vorsitz entschieden, trotz kleiner Tochter und bald beginnendem Referendariat in einer Mittelschule. Derzeit kümmern sich die drei um ein Organigramm des KJR, erläutert MacFarlane. Ziel sei es, die große Schar an Mitarbeitenden professionell zu führen. Zudem wollen sich die Drei selbst Zeit geben, das Amt anzunehmen.

Landrat Martin Sailer beglückwünschte (von links) Bianca Rickhoff, Tatjana Seitle und Mairi MacFarlane zur Vorstandswahl des Kreisjugendrings Augsburg-Land. Foto: Julia Pietsch/Landratsamt (Archivbild)

Mit Kontakten zu Kommunalpolitikern das Interesse wecken

Die Kommunalwahl 2026 hat Rickhoff, die die Ressortleitung Jugendpolitik inne hat, schon im Blick. Das Ziel sei es, Jugendliche für politische Themen und die demokratischen Prozesse zu interessieren, etwa durch Gespräche mit Kandidaten. Zumal man vor Ort vieles bewegen könne, etwa einen Skaterplatz errichten oder das Thema Öffentlichen Nahverkehr anbringen. „Solche Themen kann man dann viel leichter platzieren, wenn der Kontakt zu den Politkern und Politikern vor Ort hergestellt ist“, zeigt Seitle auf. Wenn Jugendliche ihre Bürgermeister kennen, wenn sie sehen, dass ihr Wünsche diskutiert und umgesetzt werden, werde so auch die Lust geweckt, sich selbst zu engagieren.