Emersacker wird zum Treffpunkt für furchtlose Bobby Car-Fahrer

118 kleine und etwas größere Rennfahrer waren beim erstmals ausgetragenen Bobby Car-Rennen des Soldaten- und Kameradenvereins (SKV) Emersacker am Start. Für sie, die 350 Fans an der Strecke und alle Beteiligten wurde die Veranstaltung zum Ferienausklang zu einem Riesenspaß.

Unter der Organisation von Frank Zingler wurde die Eichenstraße im beschaulichen Holzwinkelort zur wagemutigen Rennstrecke umfunktioniert. Die Zuschauer applaudierten den furchtlosen Piloten auf ihren tollkühnen Bobby Cars und feuerten sie begeistert an. In vier verschiedenen Altersklassen (vier bis sechs Jahre, sieben bis zehn Jahre, ab elf Jahre und 15 Plus wurden die besten Rennfahrer ermittelt Jeder Teilnehmer erhielt einen Pokal bei der Siegerehrung, wobei die Trophäen für die drei Erstplatzierten pro Altersklasse deutlich größer ausfielen.

Geschwindigkeitsrekord wird nicht angetastet

Laut Wikipedia liegt der offizielle anerkannte Geschwindigkeitsrekord auf einem handelsüblichen, klassischen Bobby Car bei 106 Stundenkilometern. Dieses Tempo wurde in Emersacker freilich nicht gefährdet.

Der Soldaten- und Kameradenverein freut sich schon auf das nächste Bobby Car-Rennen, das 2026 starten wird. Die Planungen für das zweite Spektakel dieser Art laufen bereits. (AZ)

