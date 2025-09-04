Von Kirchen bis zum Gasthof Stern: Das ist am Tag des offenen Denkmals geboten

Einmal im Jahr gibt es Einblicke in Denkmäler und historische Orte, die üblicherweise sonst verschlossen sind. Am Sonntag, 14. September, findet der „Tag des offenen Denkmals“ statt - eine der größten Kulturveranstaltungen in Deutschland, die von der deutschen Stiftung für Denkmalschutz koordiniert wird. Das ist am Tag des offenen Denkmals im Landkreis Augsburg geboten:

Von Stefan Klemmer, Norbert Werner, Johanna Fischer und Reinhold Lenski (von links) gibt am Tag des offenen Denkmals viele Informationen zur alten Schule in Grimoldsried. Diese kann von außen besichtigt werden Foto: Karin Marz

Besichtigung der alten Schule und das ehemalige Pfarrhaus in Mickhausen: Die 100 Jahre alte Schule und das barocke Pfarrhaus können gemeinsam mit Historiker Reinhold Lenski und den Eigentümern von außen besichtigt werden. An beiden Gebäuden gibt es kleine Ausstellungen mit historischen Informationen von Lenski. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit Kirchenpfleger Stefan Klemmer organisiert. Die Führung an der alten Schule in der Schulstraße 9 findet von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr statt und Informationen über das ehemalige Pfarrhaus in der Angerstraße 21 gibt es von 14.15 Uhr bis 15 Uhr. Im Anschluss der Führungen geht es mit einem Vortrag über einen 200 Jahre alten Mordfall in Kelchsried und einer kleinen Stärkung im Dorfgemeinschaftshaus weiter. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Besucher können auch während des Programms zu den einzelnen Besichtigungsorten oder zum Vortrag hinzustoßen.

Eine Führung durch die Pfarrkirche St. Leonhard ist am 14. September möglich und wird von Walter Pötzl durchgeführt Foto: Josef Thiergärtner

Führung durch die Katholische Pfarrkirche St. Vitus und Katholische Pfarrkirche St. Leonhard in Altenmünster: Die Pfarrei des Dorfes Altenmünster gehörte vor der Aufhebung zur Abtei Oberschönenfeld. Daher wird die Pfarrkirche am Rathausplatz 2 in Altenmünster auch durch den Freundeskreis Oberschönenfeld vorgestellt. Die Führung beginnt um 14 Uhr und wird von Walter Pötzl durchgeführt und von Matthias Gyr musikalisch begleitet. Danach haben die Besucher die Möglichkeit, gemeinsam im nahegelegenen Gasthaus Kaffee zu trinken. Anmeldung an Ferdinand Reithmeyr unter der Telefonnummer 0821/43197 oder per E-Mail an dr.ferd.reithmeyr@web.de. Eine weitere Führung bietet Pötzl um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard an der Dorfanger 6 an.

Die Franz-Xaver-Kapelle in Horgau kann am Tag des offenen Denkmals von Innen bei einer Führung besichtigt werden Foto: Josef Thiergärtner

Führung durch die Franz-Xaver-Kapelle in Horgau: Im Inneren der Kapelle in der Daniel-Mauch-Straße 8 befindet sich der Bieselbacher Flügelaltar, der von Bildhauermeister Daniel Mauch angefertigt wurde. Bei einer Führung um 15 Uhr mit Werner Malcher kann die Kapelle innen besichtigt werden. Die Führung dauert ungefähr 45 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt und erfordert eine vorherige Anmeldung unter Heimatpflege@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821 31022547.

Archäologische Funde aus Königsbrunn werden gezeigt

Sonderausstellung im Archäologischem Museum in Königsbrunn: Der Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte des Heimatsvereins für den Landkreis hat in früheren Jahrzehnten unzählige Bodendenkmäler archäologisch begleitet. Diese Funde können von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr im Rathaus am Marktplatz 7 in Königsbrunn besichtigt werden. Präsentiert werden sie von der Archäologin Alexandra Völter in Kooperation mit dem Archäologischen Museum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

In der Pfarrkirche St. Martin in Langerringen findet eine Führung sowie ein Orgelkonzert statt. Foto: Sandra Kraus

Führung durch die Katholische Pfarrkirche St. Martin in Langerringen: Der barocke Neubau, prachtvolle Fresken und Stuckaturen am Kirchberg 5 können bei einer Führung um 14 Uhr sowie um 16 Uhr mit Alois Erhart bestaunt werden. Außerdem findet um 15 Uhr ein Orgelkonzert von Marius Herb mit Stücken etwa von Johann Sebastian Bach und Nicolaus Bruhns statt. Das Nachwuchstalent hat 2024 eine undotierte Würdigung beim Kunstpreis des Landkreises Augsburg erhalten.

Vortrag in der Aussegnungshalle in Neusäß: Die renovierungsbedürftige Aussegnungshalle spiegelt das Motte des Tag des offenen Denkmals wider. Hier stellt sich die Frage, wie mit der historischen Halle umgegangen werden soll, ein Neu- und Anbau ist in Diskussion. Um 13 Uhr begrüßt Bürgermeister Richard Greiner Interessierte zu einem rund 30-minütigen Vortrag von Architekt Eberhard Wunderle. Anschließend kann die nahe St. -Gallus-Kirche besichtigt werden. Im Brauereigasthof Fuchs steht eine Ausstellung über die Geschichte des Hauses. Hier gibt es auch eine Brotzeit.

Das ist in Thierhautpen am Tag des Denkmals zu sehen

Führungen durch die Bauteilsammlung und des Klosters in Tierhaupten: Das ehemalige Kloster wird heute unter anderem vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege genutzt. Daneben betreibt das Landesamt auch eine archäologische Restaurierungswerkstatt mit Bauarchiv. Diese Räumlichkeiten können von 12.30 bis 17 Uhr besucht werden. Um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr finden Führungen durch die Bauteilsammlung mit einer Dauer von je einer Stunde statt. Eine Führung durch das Kloster wird um 14.30 Uhr angeboten. Da ist der Eintritt frei. Parken ist in der Augsburger Straße 22 möglich.

Klostermühlenmuseum in Tierhaupten: Vier Mühlen und eine kleine historische Druckwerkstatt beherbergt das Museum. Hier wurde früher Büttenpapier für das dortige Benediktinerkloster und die angeschlossene Druckerei hergestellt. Besucher und Besucherinnen können bis 17 Uhr an der Bütte Paper schöpfen und in der Druckwerkstatt bei einer Vorführung der historischen Maschinen zuschauen. Der Eintritt ist frei, es werden aber Spenden erbeten.

Die Trachten- und Heimatstube in Tierhaupten hat am 14. September von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet Foto: Heimat- und Trachtenverein

Führungen durch die Trachten- und Heimatstube in Tierhaupten: Wer schon einmal in die Lebens- und Wohnverhältnisse der Bauern Anfang des 20. Jahrhunderts eintauchen wollte, kann dies von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Trachten- und Heimatstube in der Herzog-Tassilo-Straße 34. Unter anderem ist der Dachboden begehbar. Während der obengenannten Öffnungszeiten gibt es regelmäßige Führungen durch das Gebäude.

Der Gasthof Stern in Zusmarshausen wird derzeit saniert. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Führung durch den ehemaligen Gasthof Stern in Zusmarshausen: Im Erdreich des ehemaligen Gasthofs in der Wertinger Straße 8 befinden sich Reste eines mittelalterlichen Vorgängerbaus, was darauf hinweist, dass das Gebäude schon sehr früh besiedelt wurde. Das Gebäude wird gerade umgebaut, weshalb bei der Führung um 11 Uhr mit Alfred Hegele, um festes Schuhwerk gebeten wird. Anmeldung ist erforderlich und erfolgt an heimatpflege@LRA-a.bayern.de oder per Telefon an 0821/31022547. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.