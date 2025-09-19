Ein Chorkonzert zum Mitsingen

Keine Rast gönnen sich in diesem Jahr die aktiven Sängerinnen und Sänger des Gesangverein Harmonie. Nach einem beeindruckenden Sommerkonzert stehen in Kürze weitere Auftritte auf dem Programm.

Unter dem Motto „Singen in den Herbst“ probiert der gemischte Chor „Allegro“ ein neues Format aus. Die Aktiven um die eifrige Chorleiterin Gabriele Hartmann proben schon seit Wochen, um im Schützenheim Thierhaupten ihr Publikum zu begeistern. Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen treten auch der Männergesangverein Genderkingen, sowie Klemens Schreier mit seiner Steierischen Harmonika auf. Das Konzert, das explizit auch zum Mitsingen anregen mag, findet am Sonntag, 28. September, um 14 Uhr statt.

La Ventura bietet ein Zusatzkonzert auf Gut Sulz an

Dem zweiten Chor des Vereins, La Ventura, stehen gleich zwei Konzerte ins Haus. Das erste findet am 18. Oktober um 20 Uhr zwischen Thierhaupten und Rain auf Gut Sulz statt. Nachdem dieses Konzert in Kürze restlos ausverkauft war und die Nachfrage nach Karten nahezu ungebremst war, entschlossen sich die mehr als 30 Frauen und Männer um Leiter Martin M. Fendt ein Zusatzkonzert zu veranstalten. Einen Tag später, am Sonntag, 19. Oktober, findet deshalb die zweite Auflage statt. Beginn auf Gut Sulz ist am Sonntag um 16 Uhr.

Thierhaupter Sängerinnen und Sänger wurden ausgezeichnet

Wie gut die Sängerinnen und Sänger aus Thierhaupten in diesem Jahr in Form sind, haben sie bereits beim Sommerkonzert im Herzog-Tassilo-Saal unter Beweis stellen können. Der bunte Liederreigen wurde bereichert von Darbietungen an der Harfe von Marlene Lohner, der souveränen Klavierbegleitung von Peter Klostermair und dem Gastauftritt der Liedertafel Aindling unter der Leitung der erfrischenden Brigitte Mezger am Taktstock.

Erste Vorsitzende Ulrike Feiger nutzte den Konzertabend auch dazu, zahlreiche aktive Sängerinnen für ihr langjähriges Engagement zu ehren. Herausragend hierbei die Ehrung für die ehemalige Vereinsvorsitzende Gertrud Schuster, die für 25 Jahr aktives Singen geehrt wurde.