Brigitte Winter zeigt Besuchern in Deubach ihren prächtigen Rosengarten

Für alle Liebhaber von Kunst- und Gartenkultur öffnet Brigitte Winter in Deubach wieder ihren Rosengarten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Neuerungen.

Noch sind es die attraktiven Blüten der Baumpäonie, die den Blick des Betrachters mit ihren riesigen, rosa schimmernden Blütenblättern um ein gelbes Auge anziehen, aber "Esperanza" – die neue Frauenskulptur der Künstlerin, die alles überblickt – hofft schon auf die Blüten, die sich in den kommenden Wochen zu ihrer vollen Pracht entwickeln werden: Üppig und in voller Knospe stehen sie da, die Rosen im Garten von Brigitte Winter in Deubach, der auch in diesem Jahr wieder für alle Liebhaber von Kunst- und Gartenkultur geöffnet ist.

"Der viele Regen hat zum kraftvollen Wachstum beigetragen", sagt Brigitte Winter. Wenn sich jetzt bei Sonnenschein die unzähligen Blüten öffnen und ihren betörenden Duft verströmen, würden sie mit ihren zarten Farben in allen Rose- , Pink- und Rotnuancen ein fast märchenhaftes Ambiente schaffen. "Diese Pracht möchte ich, so wie in den vergangenen Jahren, mit allen teilen, die Freude an Kunst- und Gartenkultur haben", sagt die Gartenkünstlerin.

Skulpturen fügen sich harmonisch ein

In ihrem formal angelegten Garten, dessen Mittelpunkt im Süden ein plätschernder Springbrunnen bildet, während auf der Nordseite ein Teich mit rauschendem Wasserfall für Kühle und Entspannung sorgt, präsentiert die leidenschaftliche Gärtnerin und Keramikkünstlerin zwischen altbekannten Rosensorten wie Veilchenblau, Rosarium Uetersen, Bobby James oder Sympathie ihre Skulpturen. Diese fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein und bilden auch in der blüharmen Zeit einen Blickfang.

Besucher, die den Garten schon seit mehreren Jahren aufsuchen, entdecken immer wieder Neuerungen, die dem Klimawandel, dem Auftreten bestimmter Schädlinge oder auch einfach jahrelanger Erfahrung geschuldet sind. So verleihen seit der Invasion des Zünslers statt Buchsformationen stattliche, kugelförmige Lavendelbüsche dem sonnigen Gartenteil mit ihrer violetten Blütenfülle und herrlichem Duft Provencecharakter, der vom kriechenden, rosablühenden Thymian farblich ergänzt wird und gleichzeitig die Feuchtigkeit im Boden hält. Hochstammrosen haben niedrige Rosenbüsche abgelöst und sorgen gleichzeitig für Sichtschutz und Weite. Auf der Nordseite ist es Berg-Ilex, der kombiniert mit Farnen eine heiter verspielte Atmosphäre schafft und drei riesige, strenge Buchskugeln ersetzt.

Beratung im entspannten Gespräch

Im entspannten Gespräch unter dem mit Blüten übersäten Rosenbusch Maria Lisa oder in der vertieft angelegten, schattigen Pergola am Teich gibt Brigitte Winter gerne ihre Erfahrungen zur Gartenpflege weiter und berät auch Besucher, die nach einer neuen Skulptur als Blickfang in ihrem grünen Reich suchen. (AZ)

Eine Besichtigung ist vom 6. bis 29. Juni nach Voranmeldung möglich. Termine können per Mail an brigitte.fc.winter@t-online.de vereinbart werden oder telefonisch unter der Nummer 08238/959739. Der garten befindet sich in Deubach, Rehlingenstraße 11.