Deubach

Schon fast halb Deubach wird von Martin Dörle mit Nahwärme versorgt

Die Wärme von Martin Dörles Biogasanlage in Deubach wird in der Heizzentrale in die drei Ortsteilnetze eingespeist.

Plus Mit seinem Nahwärmenetz kommt der Landwirt und Betreiber einer Biogasanlage in Deubach gut voran. Was die angeschlossenen Haushalte dazu sagen.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Während in der Bevölkerung die Angst vor dem Heizungstausch umgeht, können Martin Dörles Kunden aufatmen. Vor zwei Jahren haben sie sich schon für eine regionale, erneuerbare Energieart entschieden und den Wechsel vorbereitet. Die ersten seiner Kunden werden seit Ende März beliefert, die letzten könnten bereits in gut einem Jahr versorgt sein. Mitte 2024 will der rührige Landwirt aus Deubach sein Nahwärmenetz ausgebaut haben. Wer Ähnliches wie er plane, könne mit finanziellen Förderungen rechnen, müsse aber viel Zeit und Kraft investieren, meint er.

Inzwischen sind die Wärmeleitungen mit der Heizzentrale verbunden

Die Idee für sein Nahwärmenetz entstand im Sommer 2020, erzählt Dörle. Zu diesem Zeitpunkt hatte er mit seiner Biogasanlage schon über zehn Jahre Strom produziert. „Früher hat man die Abwärme nicht genutzt“, erklärt er, was er unbedingt ändern wollte. Die erste Informationsveranstaltung startete er Mitte 2021, mit dem Bau der Leitungen begann er Ende 2021. Wenige Wochen bevor Russland mit seinem Überfall auf die Ukraine die Energiekrise in Deutschland auslöste, stimmte der Gemeinderat Gessertshausen Dörles Vorhaben zu. Trotz Lieferengpässen konnte er, wie im letzten Sommer berichtet, die Heizzentrale auf dem Gelände des alten Dörle-Hofs hinter der Kirche in Deubach fertigstellen.

