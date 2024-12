Ein Abend voller Gemeinschaft

Auch in diesem Jahr lud die Vorstandschaft der SpVgg Deuringen zur traditionellen Jubilarfeier in die Waldgaststätte ein. Rund 100 Gäste waren gekommen, um Geburtstags- und Vereinsjubilare zu ehren – unter ihnen Mitglieder, die in 2024 einen runden oder halbrunden Geburtstag ab 50 Jahren feierten, und andere, die seit mindestens 20 Jahren zum Verein gehören. Alle Jubilare, auch Peter Scherer (Mitte) erhielten neben Verzehrgutscheinen für die Vereinsgaststätte Urkunden und Ehrennadeln in Gold und Silber, verliehen vom Bayerischen Landessportverband (BLSV). Nach den Ehrungen und den Grußworten von Martin Großmann (links) und Fabian Neudert (rechts) vom Vorstand sowie Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz blieb den Gästen ausreichend Zeit für einen gemütlichen Austausch. Für die musikalische Untermalung sorgte erneut Karl Pösl, die Familie Niras verwöhnte die Gäste mit griechischen Spezialitäten. „Eine Feier in dieser Größenordnung erfordert viel Vorbereitung und Einsatz“, betonte Neudert. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch Chris Wittmann, der die Mitgliederverwaltung übernimmt.“ Peter Lehnert und Bernd Meyer waren für Licht und Ton verantwortlich.

