Wieviel müssen die Bürger für die Kläranlage zahlen?

Die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage in Allmannshofen ist freigegeben. Mit Übergabe der Pläne an das Landratsamt, das in diesem Fall als zuständige Genehmigungsbehörde verantwortlich zeichnet, beginnt für Markus Stettberger, den Vorsitzenden des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe und die Vertreter der Mitgliedsgemeinden das Warten auf die Genehmigung. Die Vertreter des Ingenieurbüros Mayr, die zur AZV-Sitzung kamen, um Maßnahmen, Prüfaufträge und Kosten zu erläutern, liebäugeln mit einer Ausschreibung der Leistungen im Herbst 2025. Dafür müsste die Genehmigung der Behörde vorliegen. Dann könnte der Spatenstich im Frühjahr 2026 erfolgen. Aktuell wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.

Allerspätestens zum Zeitpunkt des Spatenstichs muss dann auch in den Mitgliedsgemeinden – in Allmannshofen, Ehingen, Nordendorf und Westendorf – geregelt sein, was die Kosten für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Denn alle Kosten, die rund um die Kläranlage entstehen, werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt: als Betriebskostenumlage für das Tagesgeschäft, für laufende Investitionen und als Investitionsumlage für größere Maßnahmen. Die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsgemeinden bezahlen gemeinsam diese Umlagen. Zum regulären Abwassergebührenbescheid werden dann mit Beginn der Baumaßnahme Verbesserungsbeiträge erhoben. Der Unterschied: Gebühren werden stetig bezahlt; bei Verbesserungsbeiträgen handelt es sich um Einmalbeträge in mehreren Abschlägen.

Während das Landratsamt die Baupläne prüft, wird die Verwaltung die Berechnungsgrundlagen für die Mitgliedsgemeinden vorbereiten. Anschließend wird in den Gemeinderatsgremien in Allmannshofen, Ehingen, Nordendorf und Westendorf entschieden werden müssen, wie viel Prozent der Kosten einmalig über Beiträge erhoben und längerfristig über Gebühren auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden. Angedacht ist, anschließend Informationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden abzuhalten. Dabei soll erklärt werden, was technisch hinter der Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage steckt und wie die Kosten sich auf die einzelnen Gemeinden verteilen.

Deswegen wird die Maßnahme an der Kläranlage teurer

Doch um wie viel Geld geht es eigentlich? Im Frühjahr 2024 belief sich die Kostenschätzung im Zuge der Vorplanung auf 11,9 Millionen Euro. Die Kostenberechnung, die nun vorgestellt wurde, beläuft sich auf 12,3 Millionen Euro inklusive Baunebenkosten. Der Umlagebedarf für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage wird auf 12,3 Millionen Euro in den Jahren 2025 bis 2028 beziffert. Das sind die Beträge, die über Gebühren und Verbesserungsbeiträge auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden. Die Allmannshofener Bürgerschaft wird gut 2,1 Millionen Euro für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage bezahlen müssen. Die Ehinger Bürgerschaft hat denselben Betrag zu stemmen. Nordendorf muss Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro auf die Bürgerinnen und Bürger umlegen und Westendorf knapp 3,2 Millionen Euro.

Zur geringfügigen Kostensteigerung ist es gekommen, weil neue Bauteile hinzugekommen sind: Eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung soll installiert werden. Das Gremium hat sich für eine Leichtflüssigkeitdetektion für Benzin und Heizöl entschieden. Und die Dächer der neu zu errichtenden Anlagenbestandteile werden mit Solarpaneelen ausgestattet. Die ursprüngliche Planung aus dem vergangenen Jahr wurde nachgeschärft, was zu diesem Status quo führt: Die mechanische Vorreinigung wird saniert, die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik wird erneuert. Neu gebaut wird eine SBR-Anlage und eine Betriebshalle für die Schlammentwässerung. Zudem werden eine P-Fällung und eine Brauchwasserversorgung über den Kläranlagenablauf gebaut. Weitere Aufgaben im Gesamtkonzept: die Außenanlagen, die Schaffung des Retentionsraums und landschaftspflegerische Maßnahmen.

Auch die Schäden durch Hochwasserkatastrophe hinterließen Kosten

Zurück im Bereich der Zahlen schloss sich der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, Marco Schopper, der Präsentation der Ingenieure direkt an und erläuterte den Haushalt für das laufende Jahr. Die größten Kostenfaktoren für den AZV sind auch in diesem Jahr Verwaltung und Betrieb. 300.000 Euro muss der Verband für Anlagen-Betriebskosten und Strom pro Jahr kalkulieren. Auch die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juni, bei der um die Betriebsfähigkeit der Kläranlage gebangt wurde, hat für höhere Betriebskosten und zusätzliche Investitionen gesorgt, denn einiges an AZV-Equipment und Netzstruktur wurde durch das Hochwasser zerstört, wie der AZV-Vorsitzende Stettberger und Betriebsleiter Andreas Dennerlöhr berichteten.

Die größten Einnahmen stammen aus den Umlagen. Die Betriebskostenumlage (für Personal, Sach- und Betriebsaufwand) wird sich im Jahr 2025 auf 636.700 Euro belaufen (2024: 641.550 Euro). Umgelegt auf die Mitgliedsgemeinden muss Allmannshofen rund 97.000 Euro bezahlen, Ehingen gut 93.000 Euro, Nordendorf knapp 280.000 Euro und Westendorf rund 168.000 Euro. Die Investitionsumlage, die mit 463.300 Euro heuer bereits deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren, bedeutet für die Verbandsgemeinden Folgendes: Je knapp 81.000 Euro bezahlen Allmannshofen und Ehingen, 181.000 Euro muss Nordendorf aufbringen und gut 120.000 Euro Westendorf.