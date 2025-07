Die Grünen nominieren einen Landratskandidaten

Die Grünen im Landkreis Augsburg veranstalten eine Nominierungsveranstaltung für die Landratskandidatur. Diese findet am kommenden Montag, 7. Juli, um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Ein Bewerber steht schon fest.

Ein Kandidat bislang ist Felix Senner. Der 41-jährige Kreisrat und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Augsburg gehört seit 2020 dem Kreistag an, ist dort Mitglied des Kreis- und Umweltausschusses sowie Aufsichtsrat in der IT Gründerzentrum Augsburg GmbH und der Innovationspark Augsburg GmbH.

Der Bewerber für die Landratskandidatur lebt in Großaitingen

Der Kreisvorstand hat Senners Bewerbung einstimmig begrüßt. „Felix Senner verbindet wirtschaftliche Kompetenz mit klaren ökologischen und sozialen Werten“, erklären die Kreisvorsitzenden Juliane Vinzelberg und Celina Kerey in einer Pressemitteilung. Er stünde für einen zukunftsorientierten Landkreis Augsburg, der Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit miteinander in Einklang bringt.

Felix Senner lebt seit 2014 mit seiner Familie im Landkreis Augsburg, seit 2019 in Großaitingen. Der zweifache Vater leitet ein Familienunternehmen und konnte nach Anpassungen in der Geschäftsführungsstruktur die nötigen Freiräume für sein politisches Engagement schaffen. Von 2018 bis 2024 war er bereits Sprecher des Grünen Kreisvorstands und leitete mehrere Wahlkämpfe. Zudem engagierte er sich von 2018 bis 2021 als Schatzmeister des Bezirksverbands Schwaben.

Die Kommunalwahlen finden am 8. März 2026 statt. (AZ)