In Welden treffen sich der Hochwasserschutz und das Grundstücksrecht

Das Thema Hochwasserschutz ist in der öffentlichen Wahrnehmung jederzeit präsent. Und das ist auch gut so. Denn nur so werden das Bewusstsein und die Bereitschaft geschärft, sich dafür einzubringen und wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesen zählen aber nicht nur weithin sichtbare Projekte. Auch die Informationen und das Wissen über die erforderlichen Rahmenbedingungen sind von erheblicher Bedeutung. Ein ganz entscheidender Faktor bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen ist die Grundstücksfrage. Denn die benötigten Flächen sind höchst selten in kommunaler oder staatlicher Hand, sie sind deshalb ebenso selten frei verfügbar. Die Jagdgenossenschaft Welden hat sich jetzt mit diesem Thema befasst und im örtlichen Gasthaus Hirsch eine Informationsveranstaltung angeboten.

Kompetente Referentin

Die Besucherzahl blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Vorstandsmitglied Alois Berchtold bemerkte schon eingangs: „Ich bin enttäuscht. Wir hätten uns durchaus mehr Interessierte vorgestellt.“ An der Referentin kann es nicht gelegen haben. Doris Kreitner, der Geschäftsführerin des Bayerischen Bauernverbands Augsburg, ist eine kompetente Expertin für Fragen des Grundstücksrechts.

Die Diplom-Agraringenieurin erläuterte Auszüge aus dem Grundstücksverkehrsgesetz. Ziel und Aufgabe dieses Gesetzes sei die Sicherung selbstständiger und lebensfähiger land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sowie die Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur. „Es hat aber keine Lenkungsfunktion“, betonte die Rednerin. Betroffen sind davon laut Kreitner Verkäufe land- oder forstwirtschaftlicher Grundstücke ab einer Fläche von einem Hektar. Ist dies der Fall, folgen nach notarieller Beurkundung weitere Verfahrensschritte für die Genehmigung dieses Rechtsgeschäftes.

Breiten Raum nahmen die vielfältigen Regelungen des Vorkaufsrechts ein, die oft für Unsicherheit sorgen. Erläuterungen dazu lieferte auch Weldens Bürgermeister Stefan Scheider, der den Besuchern die Sachlage aus Sicht der Gemeindeverwaltung näherbrachte. Ausführungen rund um den Landpachtvertrag rundeten den informativen Fachvortrag ab.

In einem Punkt waren sich alle Beteiligten einig: Die vernünftigste Vorgehensweise bei anstehenden Grundstücksverhandlungen ist das persönliche Gespräch im Vorfeld. Kreitner präzisierte: „So lassen sich komplexe Verwaltungsschritte vermeiden und zudem erhöhen zusätzliche Gebühren den Kaufpreis.“

