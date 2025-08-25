Die Mostsaison startet mit 120 Zentner Obst

Die Most- und Saftpresssaison beim Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen ist in die diesjährige Saison gestartet. 120 Zentner Äpfel und Birnen wurden schon am ersten Tag geliefert und verarbeitet. „Es war ein gutes Obstjahr, obwohl manche Wetterkapriolen mit Regen und Hagel viele Früchte beschädigten, die zwar nicht mehr über den Winter gelagert werden, aber zu Saft verarbeitet werden können“, schildert der Vorsitzende Günther Wolff. Auch Flaschenabfüllung sei dieses Jahr auch ist heuer wieder möglich. Die zahlreichen Anmeldungen zum Saften sprächen für eine gute Obstsaison.

Schon zum Start der Mostsaison kamen viele mit ihrem Obst zum Vereinsheim des Herbersthofer Obst- und Gartenbauvereins. Foto: Peter Heider

Bis einschließlich Samstag, 25. Oktober, kann man seine Äpfel und Birnen von der Obstpresse im Vereinsheim zu naturbelassenen Fruchtsäften pressen lassen. Quitten werden am Freitag, 17., und Samstag, 18. Oktober, zu Saft verarbeitet.

Auch das Wild hat was vom Mosten

Neben den Vereinsmitgliedern packen auch Freiwillige mit an: So betätigte sich Andrea Knoller beim Abfüllen der Säfte in Tüten und Behälter. Die beiden Jäger, Vater Ulrich Sauter und sein Sohn Ulrich jun., kümmerten sich um die Rückstände des ausgepressten Obstes, dem sogenannten Trester. „Der Trester wird zur Kirrung für Rehe, eine Lockfütterung für Wild, das Nahrung sucht, verwendet“, erläuterte Ulrich Sauter.

Kontakt Wer sich für eine Saftaktion in Herbertshofen registrieren lassen will, kann sich in den nächsten Wochen jeweils von Montag bis Freitag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08271/40555 anmelden.