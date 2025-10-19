Jeanette Biedermann reist durch 25 Jahre selbst gemachte Musik

Jeanette Biedermann zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes und ist ein Allround-Talent. Im Rahmen ihrer Tournee „Jeanette Biedermann - Live 2025“ präsentiert sie nicht nur ihre Klassiker, sondern auch ihre größten Hits, begleitet von einer Band. Im Fokus des aktuellen Tourneeprogramms steht dabei unter anderem die Neuauflage ihres Songs „How It’s Got To Be“ aus dem Album „Delicious“. Zu hören sind aber auch viele ihrer Songs, die sie in den vergangenen 25 Jahren herausgebracht hat. Am Freitag, 28. November, ist die Sängerin ab 19.30 Uhr bei einem Gastspiel in der Stadthalle Gersthofen live zu erleben. Wir sprachen im Vorfeld des Auftritts mit ihre Arbeit und ihre laufenden Musikprojekte und andere Aktivitäten.

Was erwartet die Besucher ihrer aktuellen Konzerte?

Es ist eine Reise durch 25 Jahre Musik, sehr emotional, viele Erinnerungen, viele alte Songs, aber wir schaffen auch neue Erinnerungen! Wir spielen darüber hinaus auch ganz neue, unveröffentlichte Songs. Von Konzert zu Konzert gibt es eine wechselnde Setliste, was Überraschungen garantiert. Es ist eine sehr persönliche Show.

Die Zeiten sind aktuell nicht unbedingt rosig. Gehen Sie darauf in Ihrem Programm ein oder möchten Sie den Fans einfach schöne Stunden und eine Pause vom Alltag bieten?

Wir versuchen beides. Lassen los, lassen die Welt draußen, ohne zu ignorieren, was gerade passiert. Alles in allem wird es ein Abend voller Liebe und Wärme. Denn das ist es, was wir gerade Alle brauchen … eine große Umarmung.

Singen, Tanzen, Schauspielen – Sie sind vielseitig unterwegs. Gibt’s Schauspielprojekte, über die Sie schon sprechen dürfen?

Ich lese gerade zwei Drehbücher für zwei Filme. Das Eine hat im weitesten Sinn mit Musik zu tun. Das Andere mit deutscher Geschichte. Mehr darf ich leider aktuell nicht sagen. Aber ich schreibe darüber hinaus auch selber und habe Einiges vor. Einfach überraschen lassen!

Was lieben Sie mehr – Arbeit im Studio oder auf der Bühne? Und warum?

Ich liebe die Arbeit im Studio, einen Song bis ins kleinste Detail auszufeilen und ihm das zu geben, was er braucht und wie er sich anfühlt. Auf der Bühne ist es natürlich der Live-Moment, den ich über alles liebe. Alles geschieht simultan im Moment und entsteht aus der Energie von uns allen im Raum.

Wie kam es zu Ihrem Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz, wofür Sie die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten haben?

Ich hab als Jugendbotschafterin vor über 20 Jahren begonnen. Und es war der tiefe Wunsch, etwas Glück zurückzugeben. Der Wunsch, sich für andere Menschen einzusetzen, zu helfen. Und meine Bekanntheit für einen guten Zweck zu nutzen.

Gibt’s hier ebenfalls weitere Projekte, für welche Sie sich einsetzen?

Das ist eine Lebensaufgabe! Es gibt so viele Hilfsprojekte an denen wir gemeinsam arbeiten. Aktuell wird Hilfe auf der ganzen Welt benötigt. Und hier setzt sich das Deutsche Rote Kreuz global für so viele Menschen ein.

Jeanette Biedermann Jeanette Biedermann (* 22. Februar 1980 als Jean Biedermann in Bernau bei Berlin) ist eine deutsche Popsängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Fernsehmoderatorin. Bereits mit sechs Jahren trat sie im Kinderzirkus Lilliput als Akrobatin auf. Im Herbst 1989 flüchteten ihre Eltern mit ihr über die Deutsche Botschaft in Prag in den Westen. Nach der Mittleren Reife begann sie eine Friseurlehre bei Udo Walz, die sie abbrach, nachdem sie bei einem Casting zur „Bild-Schlagerkönigin 1998“ gewählt worden war. Im Februar 1999 nahm Biedermann an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 1999 in Jerusalem teil und belegte mit dem Lied Das tut unheimlich weh Platz vier. Im November 2000 erschien ihr Debütalbum Enjoy! Es folgten die Alben Delicious (2001) und Rock My Life (2002). Weitere Alben und Musikprojekte folgten. Von Juni 1999 bis März 2004 spielte Biedermann die durchgehende Rolle der Marie Balzer in der RTL-Seifenoper Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit. Sie übernahm seitdem als Schauspielerin auch verschiedene Synchronrollen. Seit 2013 ist Biedermann auch als Theaterschauspielerin aktiv, ihr Bühnendebüt als Buhlschaft in einer Inszenierung des Jedermann erntete gute Kritiken. Auch Moderatorentätigkeiten folgten. Seit dem Jahr 2000 ist Biedermann ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz tätig.