Finstere Umtriebe in der Waldschänke

Laurenz Reizker (Simon Heinle, rechts) ist auf der Suche nach seinem Bruder Rupp in der Waldschänke „Zu hängenden Hansl“ gestrandet. Die Wirtsfamilie Pfeifn-Paula (Sonja Pecher), Lia-Parasolia (Christine Joachim) und Hallimasch (Wolfgang Siersch; von links) weiß nicht so recht, was sie von dem sonderbaren Gast halten soll.

Foto: Helene Weinold