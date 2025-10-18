Warum die Tierklinik in Gessertshausen einen neuen Empfang bekommt

Die alte Zufahrt ist Geschichte. Wer heute den Hügel zur Tierklinik in Gessertshausen erklimmt, bewegt sich über eine gut ausgebaute Straße und eine breite Auffahrt. Empfangen werden die Kunden, deren Tiere ärztlich versorgt werden müssen, über einen großzügigen Parkplatz und einen neuen gläsernen Eingangsbereich. „Ende Oktober wird der neue Empfang in Betrieb gehen und Ende November der Innenausbau fertig sein“, freut sich CEO Jonas Erben. Er ist Klinikleiter und Enkel von einem der Klinikgründer. Spätestens nach Fertigstellung des neuen Eingangs wird die alte Anmutung von einem beschaulichen Hof für Tiere verschwunden sein.

Ein beschaulicher Hof ist die Tierklinik schon lange nicht mehr. Sie gehört seit 2018 zum Altano-Konzern und beschäftigt unter den rund 180 Mitarbeitenden 70 Fachärzte. Den Ausbau hat Klinikleiter Erben mit dem Zweiten der beiden Gründer, Robert Fitz, seit mehr als zehn Jahren vorangetrieben. In dieser Zeit sind getrennte Untersuchungsräume für Klein- und Großtiere entstanden. Die Zahnstation für Pferde und die Rinderabteilung wurde erweitert. Zuletzt war ein CT-Gerät im XXL-Format angeschafft worden, in dem Pferde im Stehen ohne Vollnarkose untersucht werden können. Dem weiteren Ausbau, der allein schon aufgrund des Bedarfs nötig wurde, erklärt Jonas Erben, hatte das alte Gebäude bauliche Grenzen gesetzt. 2021 mussten die Bereiche OP, Labor und Zahnstation für Kleintiere in Containern untergebracht werden. Um Platz zu gewinnen, war damals die Idee entstanden, ein neues Gebäude auf das Klinikgelände zu setzen: eine große Pferdeklinik mit OP- und Untersuchungsräumen; auch Seminar- und Aufenthaltsbereiche fürs Personal sollten darin unterkommen. „Dringend notwendig“, meint CEO Erben, „auch um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und weiterhin gut ausgebildete Fachkräfte nach Gessertshausen locken zu können.“

Der Bebauungsplan war zunächst von einem Gericht gestoppt worden

Den Bebauungsplan für die neue Tierklinik hatte die Gemeinde 2023 auf den Weg gebracht, Anfang 2024 wurde er vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestoppt. In einem Normenkontrollverfahren waren den Münchner Richtern verschiedene Mängel aufgefallen: Die Veröffentlichungsfrist war nicht eingehalten und der Bebauungsplan stimmte mit den Plänen der Tierklinik nicht überein. Zudem sah ein Nachbar die nötigen Abstandsflächen zu seinem Grundstück nicht eingehalten und hatte Zweifel angemeldet an den Emissionsgutachten, die dem Bebauungsplan zugrunde liegen.

Wann kann der Neubau kommen?

Wie berichtet, hat die Gemeinde nach dem Richterspruch den Bebauungsplan geändert und ein Korrekturverfahren durchgeführt. Was zuletzt noch geprüft werden musste, sind die Geruchs- und Lärmgutachten. Diese Prüfung durch den Technischen Umweltschutz ist laut Landratsamt Augsburg (LRA) seit Kurzem abgeschlossen. Momentan würden die Bauanträge zum Klinik-Neubau sowie zu den Stallungen und Auslaufflächen noch technisch und rechtlich bearbeitet. „Bis wann das Bauantragsverfahren abgeschlossen sein wird“, konnte das Amt „aufgrund der Komplexität des Verfahrens“ nicht sagen. Was bedeutet: Der Klinikneubau kann noch nicht beginnen. Dennoch besteht Hoffnung, die Gemeinde hat im Bauausschuss bereits ihre Einwilligung erteilt.

Icon vergrößern So soll den Plänen des Architekturbüros zufolge der neue Eingang der Tierklinik in Gessertshausen aussehen. Foto: Architekturbüro Davide Conti Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So soll den Plänen des Architekturbüros zufolge der neue Eingang der Tierklinik in Gessertshausen aussehen. Foto: Architekturbüro Davide Conti

Von den letzten Verfahrensschritten unberührt war der Anbau am alten Klinikgebäude. Mit dem gläsernen Empfangstrakt wurde Platz für den Wartebereich geschaffen, berichtet Jonas Erben, wovon die Kunden mit Kleintieren in Zukunft besonders profitieren. „Für Hunde und Katzen haben wir ein eigenes Wartezimmer eingerichtet“, erläutert der Klinikleiter. Das entspanne die Situation zu Beginn der Behandlung und sorge für ein ruhiges Ankommen für die Halter von Katzen, Hunden und anderen kleinen Haustieren.