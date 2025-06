Wandern, radeln, feiern, bummeln - diese Veranstaltungen sind an diesem Wochenende

Zum Ferienfinale sind die Wetteraussichten perfekt für einen Sprung ins kühle Nass, für eine morgendliche Radeltour oder eine Sonnwendfeier im Sonnenuntergang. Hohe Temperaturen und Sonne satt, was will man mehr? Eine Übersicht über die Veranstaltungen am Wochenende.

Feuerwehrfest in Margertshausen, Sonnenwendfeiern in Welden und Meitingen

Die Margertshauser Feuerwehr ist bereits mitten in den Feierlichkeiten anlässlich 150 Jahre Feuerwehr. Am Freitag tritt zum Festabend im Zelt das „königlich bayerische Vollgasorchester auf (Einlass 18 Uhr). Am Samstag spielen ab 19.30 Uhr „Die Waidigel“ auf (Einlass ab 18 Uhr). Der Zeltgottesdienst beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr. Anschließend begleitet der Musikverein Fischach musikalisch den Frühschoppen. Der große Festumzug startet um 13.30 Uhr. Mit den Schwarzachtaler Musikanten klingt das Fest ab 18.30 Uhr aus.

Drei Sonnwendfeiern stehen in den nächsten Tagen ebenfalls an: in Horgau am Freitag um 19 Uhr am Wasserhochbehälter, am Theklaberg in Welden ebenfalls am Freitag um 19 Uhr und im Meitinger Schlosspark am Samstag ab 18 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernehmen die SGL-Kapelle und der Musikverein Öflingen. Bei schlechtem Wetter wird im Bürgersaal gefeiert.

Im Schwabmünchner Luitpoldpark findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr das Kinder- und Familienfest des Verschönerungsvereins statt; mit Parkbähnle, Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken und mehr. Auch für das leibliche Wohl ist mit einem vielfältigen Angebot gesorgt.

Nach Bobingen lockt am Freitag um 19.30 Uhr Tschambolaya: Auf dem Gelände der Familie Fischer in der Bannackerstraße steigt die No Limits Party mit Captain Curtis, MYT und Anvee, Musik zum Abtanzen und Feiern. Tickets gibt es online unter www.tschambolaya.de oder bei Bücher Di Santo Bobingen.

Auf dem Vorplatz des Schwabegger Musikerheims steigt am Freitag ab 18.30 Uhr mit dem Kircheinzug und einem Stimmungsabend das Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr und des MV Schwabegg für insgesamt 255 Jahre: Die Feuerwehr besteht seit 150 Jahren, die Kapelle seit 105. Am Sonntag spielen ab 10 Uhr zu Frühschoppen und Mittagessen Kurt Pascher und seine Böhmerwälder Musikanten auf. Es findet ein großer Aktionstag für die ganze Familie statt.

Radeln bei Gessertshausen, Segnung in Welden, Gottesdienst in Adelsried

Das 40-jährige Bestehen der Adelsrieder Flurkapelle wird am Sonntag um 9.30 Uhr gefeiert. An den Gottesdienst schließt sich ein Frühschoppen an.

In Gessertshausen ist am Sonntag um 9.30 Uhr Abfahrt für eine Radeltour durch das Anhauser Tal. Es geht über das Schmuttertal und Anhausen bis nach Burgwalden. Treffpunkt ist der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof.

In Welden werden am Sonntagabend um 18 Uhr Traktoren und Bulldogs gesegnet.

Bummeln über den Johannimarkt oder Wandern bei Markt

Mit mehr als 70 Ständen lockt der Johannimarkt am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr nach Kloster Holzen bei Allmannshofen. Wegen eines neuen Sicherheitskonzepts stehen die ersten Fierantinnen und Fieranten erst auf Höhe der Klostermauer und nicht bislang schon direkt an der Straße. Geboten werden wieder viele handwerkliche Arbeiten, Trendartikel, Spielzeug und Haushaltswaren. Für Kinder gibt es einen Vergnügungspark und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei der Veranstaltungen bringen sich auch immer viele Vereine ein.

Bereits am Freitag um 14 Uhr bietet der Hospizdienst Meitingen Augsburg-Land eine kleine Wanderung als Trauerhilfe an. Treffpunkt ist der Parkplatz am Waldrand in Markt, von dort aus führt eine etwa sechs Kilometer lange Wanderung nach Biberbach ins Café Edith. (corh)