Feierwochenende im Augsburger Land - diese Veranstaltungen gibt es am Wochenende

Ein sonniges Wochenende steht im Augsburger Land an. In Diedorf, Auerbach, Gablingen oder Oberschönefeld kann das schöne Wetter auf den verschiedenen Festen genossen werden. Auch das traditionelle Königsbrunner Volksfest die „Gautsch“ startet am Freitag. Außerdem gibt es in Stadtbergen Riesenspinnen zu bestaunen und ein Seifenkistenrennen in Gablingen. Eine Übersicht über die Veranstaltungen am Wochenende.

Riesenspinnen zum Anfassen in Stadtbergen

Am Sonntag gibt es im Bürgersaal in Stadtbergen Insekten zum anfassen. Die Ausstellung „Insectophobie“ gibt Besuchenden die Möglichkeit Spinnen, Skorpione, Tausendfüßler und viele andere Insekten in Ruhe zu beobachten und vieles über die Insekten zu lernen. Wer besonders mutig ist, darf sich auch eines der Tiere auf die Hand setzen lassen. Die Veranstaltung läuft von 11 bis 18 Uhr.

Wer seine Angst vor Spinnen zügeln möchte, ist bei der Ausstellung „Insectophobie" richtig. Hier sind unter anderem solche Spinnen zu sehen. Foto: Insectophobie

Feiern auf dem Bergfest und dem Mallorca Sommer Festival

Auf dem Gelände des SV Gablingen steigt am Samstag das fünfte Mallorca Sommer Festival. Knapp 4000 Gäste dürfen sich auf Auftritte von Stars aus der Schlagerszene freuen. So treten bekannte Größen aus der Partyschlagerszene wie Isi Glück oder Icke Hüftgold auch dieses Jahr wieder in Gablingen auf. Die Shows der Schlagerstars werden von einer großen Bühnenshow mit Lasertechnik, Feuershow und riesigen LED-Videowänden begleitet. Der Einlass zum Festival startet um 13 Uhr.

Unter anderem Isi Glück wird auf dem Gablinger Mallorca Sommer Festival auftreten. Foto: Ulla Gutmann

Die freiwillige Feuerwehr Anhausen feiert an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Jubiläum. Am Freitagabend starten die Feierlichkeiten mit einer 80er/90er Party mit DJ Stefan Schwabenender ab 20 Uhr. Weiter geht es am Samstag mit Blasmusik vom Musikverein Diedorf, die ab 16 Uhr im Festzelt spielen. Um 19 Uhr startet der Festabend mit musikalischer Begleitung durch die Ziemetshauser Musikanten. Zum Abschluss des Festwochenendes gibt es am Sonntag um 8.45 Uhr einen Festgottesdienst, mit anschließendem Festumzug. Um 13 Uhr startet der Fahneneinzug mit dem Musikverein Aretsried, bevor die Feierlichkeiten ausklingen.

Auch in Auerbach wird an diesem Wochenende gefeiert. Am Seilerberg steigt am Freitagabend ab 21 Uhr die Bergparty. Weiter geht es am Samstagnachmittag ab 17 Uhr mit dem Bergfest. Der Festbetrieb wird ab 19 Uhr musikalisch von den Rothaler Musikanten begleitet. Am Sonntag startet um 10 Uhr die Bergmesse, im Anschluss findet Frühschoppen mit dem Musikverein Bonstetten statt. Zum Abschluss des Wochenendes treten die Adelsrieder Musikanten ab 17 Uhr auf. Das Bergfest wird bei schlechtem Wetter auf das nächste Wochenende verschoben.

Am Freitag startet die „Gautsch“

Auf dem Sommerfest des Museum Oberschönefeld ist ein buntes Programm für Familien geboten. Zwischen 11 und 17 Uhr werden Theater, Musik, Ausstellungen und Führungen angeboten. Für die angebotenen Ausstellungen finden auch Mit-Mach-Aktionen statt. Im Innenhof des Museums gibt es unter anderem Flammkuchen, Kaffee und Kuchen und ein Eis-Fahrrad.

Das Königsbrunner Volksfest „Gautsch“ öffnet am Freitag für zehn Tage seine Tore. Traditionell startet die „Gautsch“ am letzten Freitag im Juni. Den Startschuss macht der Anstich des ersten Bierfasses durch den Ersten Bürgermeister um 18 Uhr. Das Zelt öffnet freitags schon um 17 Uhr, der Vergnügungspark hat schon um 14 Uhr geöffnet. Am Samstagabend steigt im Festzelt ab 19 Uhr der Partyabend mit Fire Abend. Sonntags öffnet das Zelt schon um 9 Uhr für das Weißwurstfrühstuck am bayerischen Tag.

Am Freitag startet das Königsbrunner Volksfest „Gautsch". Neben einem Besuch im Festzelt, kann man auch an den verschiedenen Ständen seinen Spaß haben. Foto: Hermann Schmid

Seifenkistenrennen in Gablingen

Am Freitagnachmittag treten 16 Seifenkisten in Gablingen beim Seifenkistenrennen gegeneinander an. Um 16 Uhr startet das Rennen am Gablinger Rathaus, von dort aus wird bergab um die Wette gerast. Nachdem das Rennen um 18 Uhr beendet ist, startet die Siegerehrung mit Pokalverleihung auf der Bühne des Johannifeuer. Organisiert wurde das Seifenkistenrennen vom Gablinger Jugendzentrum.