Mit Schwung hinein in den Herbst - das ist am Wochenende los

Schlagartig waren die Sommerferien vorbei, die Hitze Geschichte und der Herbst da. Ein rasanter Temperatursturz und kürzere Tage begleiten die dritte Jahreszeit. Doch für Herbstblues ist kein Grund, schließlich im Landkreis Augsburg viel Abwechslung geboten. Ein Überblick über die Termine am kommenden Wochenende.

Feste und Feiern

Auf dem Neusässer Volksfest sieht das Programm so aus: Freitag, 16.30 Uhr, Standkonzert mit der Stadtkapelle Neusäß, 18 Uhr Bieranstich, 19 Uhr Joe Williams Band. Samstag, 10 Uhr, Kinderflohmarkt, ab 19 Uhr Festabend mit „Manyana“. Sonntag 10 Uhr Festgottesdienst mit der Stadtkapelle Neusäß, ab 11 Uhr „Schlernwind“, ab 18 Uhr öffentliches Hochwasser-Helferfest, Musik mit „notanotherweddingband“.

In der Biberbacher Wallfahrtskirche wird am Sonntag ab 10 Uhr 500 Jahre Herrgöttle in Biberbach gefeiert. Außerdem werden die neuen Glocken geweiht. Hauptredner im Gottesdienst ist Bischof Bertram Meier. Zum musikalischen Frühschoppen spiel „Unterhopft“.

Icon Vergrößern An und in der Wallfahrtskirche Biberbach wird am Sonntag gefeiert. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen An und in der Wallfahrtskirche Biberbach wird am Sonntag gefeiert. Foto: Marcus Merk

Im Diedorfer Maskenmuseum steigt am Sonntag ab 11 Uhr ein Herbstfest mit Bands Grim Busters mit Quetschkommodenpunk, Kaboros mit schräger Klezmermusik und die 4. Mahnung mit Rock), Theater, einer Schmuckausstellung und einer Vernissage.

Auf der Gräbinger Wiesn wird am Freitag um 18 Uhr die „Nacht in Tracht“ eingeläutet. Eröffnet wird die Wiesn auf dem Rathausplatz in Graben samt Bierprobe und Festmarsch ins Zelt. Der Vergnügungspark ist schon um 15 Uhr auf.

Märkte für dies und das

Ein großer Bücherflohmarkt ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr in der Neusässer Stadthalle. Ein Kilo Buch kostete einen Euro. Um 13, 14 und 15 Uhr präsentiert die Puppenbühne Kurz für unsere Kleinsten ein Kasperletheater.

Beim Diedorfer Herbstmarkt am Sonntag bieten Fieranten in der Lindenstraße von 10 bis 18 Uhr ihre Waren an. Ein Kinderflohmarkt ist von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Schule, ein Bücherflohmarkt in der Gemeindebücherei. Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht die Freiwillige Feuerwehr Diedorf an ihrem Tag der offenen Tür.

In der Anhauser Grundschule ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt und ein Herbstmarkt.

Ein Kinderflohmarkt lockt am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr in die Gablinger Mehrzweckhalle.

Ein weiterer Kinderflohmarkt ist am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr in der Schwarzachhalle in Gessertshausen.

Icon Vergrößern Mehrere Kinderflohmärkte finden am Wochenende im Landkreis Augsburg statt. Foto: Wenzel (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Mehrere Kinderflohmärkte finden am Wochenende im Landkreis Augsburg statt. Foto: Wenzel (Symbolbild)

Ein Kinderkram-Flohmarkt ist für Samstag, 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal der Steppacher Kiche St. Raphel geplant. .

Auf dem Thierhaupter Festplatz beginnt ein Kinderflohmarkt am Sonntag um 11.30 Uhr.

In Welden ist ein Flohmarkt auf dem Alten Festplatz. Dauer: Samstag, 12 bis 18 Uhr.

Auch in Zusmarshausen findet im Ort ein Herbstmarkt statt, und zwar von 10 bis 17 Uhr.

Konzerte, Lesung und Gottesdienst

In Allmannshofen in Kloster Holzen findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das Kinder-Musik-Festvial „Klassik4Kids“ statt.

Brigitte Thoma und Anna-Maria Thona (Sopran), Stephanie Knauer (Orgel) gestalten ein Kirchenkonzert in der Wallfahrtskirche in Violau. Es trägt den Titel „Maria, Mater gratiae“ und beginnt am Sonntag um 17 Uhr.

„Sandro Roy und Band“ treten am Samstag um 19 Uhr in der Diedorfer Imanuelkirche auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

In der Anhauser St. Adelgundiskirche heißt es am Sonntag um 17 Uhr: „Zeit für mich - mit Musik“. Den Abend gestalten Angela Rossel (Violine) und Ruth M. Rossel (Cello). Der Eintritt frei, es wird um Spenden gebeten.

Icon Vergrößern Das Vokalensemble "Magpie Alley" tritt in Stadtbergen auf. Foto: Johanna Oelrich (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Vokalensemble "Magpie Alley" tritt in Stadtbergen auf. Foto: Johanna Oelrich (Archivbild)

Im Stadtberger Bürgersaal tritt am Sonntag um 19.30 Uhr ein Vokalensemble auf. Dann heißt es: „Magpie Alley: Die Reise geht weiter“.

Im Zusmarshauser Heimatmuseum wird am Sonntag um 15 Uhr „Bayerische Literaturgeschichte von Tassilo bis Gerhard Polt“ vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Gersthofer Schuttberg beginnt am Samstag um 16 Uhr ein Ökumenischer Berggottesdienst. Wenn die Glocken um 14 Uhr läuten, ist das Wetter so gut, dass er stattfinden kann.

In der Bobinger Singoldhalle, tritt am Sonntag um 17 Uhr der Königsbrunner Seemanns-Chor auf. Karten kosten 15 Euro (freie Platzwahl), Einlass ist um 16 Uhr.

Der „Karneval der Tiere“ gastiert am Samstag in der Stadthalle Schwabmünchen. Das Familienkonzert beginnt um 15 Uhr. (AZ)