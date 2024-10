Komödie, Poetry-Slam, Varieté und Sherlock-Holmes

Die Herbstferien gehen ins Finale. Und auch wer keine Ferien hat: mit Allerheiligen am Freitag steht ein langes freies Wochenende bevor. Langweile kann gar nicht aufkommen, so viel ist los. Ein Überblick über die Termine im Landkreis Augsburg.

Komödie und Varieté

In Mickhausen zeigt die Theatergruppe die Komödie „Wenn alte Scheunen brennen“, die Termine sind am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 19 und am Sonntag um 14 und 19 Uhr.

Im Pfarrzentrum in Schwabmünchen, am Schrannenplatz 3, ist am Samstag im Rahmen des Singold-Slam ein Poetry-Slam. Einlass ist um 18.15 Uhr. Tickets gibt es unter eventbrite.de.

In der Schwabmünchner Stadthalle wird am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 15 das Varieté - Der „Vorweihnachtswahnsinn“, aufgeführt. Einlass ist 30 Minunten vor Beginn, Tickets und Info unter www.das-variete.de.

In der Diedorfer Gaststätte Adler wird am Sonntag um 17 Uhr das Theaterstück „Der Austragsschwindel“ gezeigt.

„Die Hochzeits(ver)planer“ führen die Theaterfreunde Ehingen am Donnerstag um 19.30 Uhr im Gasthaus zum Oberen Wirt auf.

Konzerte

In Kloster Holzen wird am Sonntag um 11 Uhr ein Matineekonzert aufgeführt. „Vive la Musique“ präsentiert das Ensemble Kaleidoskop mit Angelika Man (Querflöte), Pamela Rachel (Violine), Susanne Gutfleisch (Violencello) und Stephanie Knauer (Klavier).

In der Bobinger Stadtpfarrkirche heißt es am Sonntag um 16 Uhr: Alexandrina Simeon meets Gregorian Stars Bulgarien: „Die Vielfalt liturgischer Klangwelten“.

Im Grabener Kulturzentrum beginnt am Sonntag um 19 Uhr die Veranstaltung „Conny und Peter machen Musik“ mit Saitenmacher-Quartett und Anna Biedermann. Einlass ist um 18.30 Uhr.

„Greg is back & Twäng!“ heißt es in der Gersthofer Stadthalle am Donnerstag um 19.30 Uhr. Dann beginnt ein Doppelkonzert mit dem Freiburger Chor Twäng! und den Local Heroes von Greg is Back.

Im Rahmen der Reihe „Musik und Wort“ in Kutzenhausen beginnt am Sonntag um 18 Uhr die Veranstaltung „Vom Tod zum Leben“ in der Pfarrkirche St. Nikolaus mit Angela Schmid (Rezitation) und Stefan Wolitz (Orgel). Der Eintritt ist frei.

Kabarett

Der Kabarett-Künstler Stefan Leonhardsberger gastiert mit seinem Probramm „Ja“ am Sonntag um 13 Uhr in der Gersthofer Stadthalle.

Im Stadtberger Bürgersaal steht am Samstag um 20 Uhr der Geisterfahrer mit Special Guest Herr Braun und seinem Programm „Geht’s no!? auf der Bühne.

In der Gersthofer Stadthalle wird am Samstag um 19.30 Uhr „Sherlock Holmes und der Bund der Baskervilles“ gezeigt, eine Inszenierung mit Biss.

Märkte, Turnier und Sammlung

Bei der Töpferei Hartmann in Hirblingen ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr ein Töpfermarkt.

Im Gasthof Neue Post in der Meitinger Hauptstraße ist am Sonntag von 8 bis 11 Uhr der Kleintiermarkt.

Der Verein Hilfe ConKret, Meitinger Straße 2 a, Langweid, sammelt am Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder Sachspenden, Süßigkeiten und Hygieneartikel für Weihnachtspakete für Bedürftige in Osteuropa.

In der Nordendorfer Gaststätte Miller findet am Donnerstag um 19 Uhr ein Schafkopfturnier der örtlichen CSU statt.

Halloween und Kinderspaß

Im Gablinger Juze steigt am Donnerstag von 16 bis 23 Uhr eine Halloweenparty, ab 21 Uhr ist Einlass, allerdings erst ab 16 Jahren. Von 16 bis 18 Uhr werden Kürbisse geschnitzt.