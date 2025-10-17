Vom Männergesangvereins-Jubiläum bis zum ausgestellten „Stein im Brett“

Zahlreiche Veranstaltungen locken am kommenden Wochenende wieder in den Landkreis Augsburg. Ein Höhepunkt ist das Finale der Gersthofer Kirchweih. Doch auch anderswo wird kräftig gefeiert.

Feste feiern in Neumünster und Kutzenhausen

In Altenmünster beginnt im Vereinszentrum Neumünster am Freitag um 15 Uhr die Kirchweihfeier der Historischen Dorfgemeinschaft. Gitarre, Tanz & Gesang mit Max Stadler gibt's im Vereinsstüble Kutzenhausen beim Herbstfest am Freitag ab 19 Uhr.

Musik und Gesang erklingen auf der Bühne

Einen Sing Along Abend mit 2Xsang und not2perfect bietet der buch7-Kulturbahnhof in Langweid am Freitag um 19 Uhr. Mit einem Konzert werden am Samstag um 19 Uhr im Ehinger Gemeindezentrum „100 Jahre Männergesangverein Eintracht Ehingen“ gefeiert.

Großer Andrang beim Stoffmarkt auf dem Ikea Parkplatz in Gersthofen Icon Galerie 37 Bilder Ein Rundgang auf dem Stoffmarkt in Bildern.

A-Cappella-Gesang serviert im Emersackerer Sportheim am Freitag ab 19.30 Uhr die Gruppe Cash-n-go. Einen Projektchor aus der Pfarrgemeinde, Dixieland-Band und ein Tango-Orchester vereint ein Konzert am Sonntag um 17 Uhr in der Pfarrkirche Maria Königin des Friedens in Gersthofen. Die Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg präsentiert am Freitag um 20 Uhr Tom Liwa. Die Sängerfreunde veranstalten ein Herbstsingen mit der Veeh-Harfengruppe „SaitenWind“ am Freitag ab 15 Uhr im Vereinsheim Rommelsried.

Icon vergrößern Cash'n'go tritt im Sportheim Emersacker auf. Foto: Beate Schwab (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Cash'n'go tritt im Sportheim Emersacker auf. Foto: Beate Schwab (Archivbild)

In der Stadthalle Schwabmünchen heißt es am Freitag um 19.30 Uhr, PopXClassic, Pop trifft Klassik. Am Sonntag ab 15 Uhr wird in der Singoldhalle Bobingen „Melodienzauber“ - 200 Jahre Johann Strauss in einem Kaffeehaus-Konzert angeboten.

The Jam'son auf der Kirchweih Gersthofen: Die besten Partybilder vom Freitag Icon Galerie 62 Bilder Der Auftakt der Gersthofener Kirchweih am Freitag war ein voller Erfolg, am Abend heizte die Band The Jam'son ein. Hier gibt es die besten Partyfotos.

Viele Darsteller machen wieder lustiges Theater

Im Ehinger Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ heißt es am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr „Mama chill amoi“ . Im Vereinsheim Siegertshofen treibt am Freitag und Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 19.30 Uhr, „Da Haftlmacher“ sein Unwesen.

Autoren lesen aus ihren Werken und Künstler zeigen ihre Arbeiten

In der Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg liest am Samstag ab 20 Uhr Josefine Rieks aus ihrem Roman „Wenn euch das gefällt“. Im Schwabmünchner Kunsthaus beginnt am Freitag um 19.30 Uhr, die Vernissage, „Stein im Brett“, eine Ausstellung mit Arbeiten von Peter Leist und Bernd Volland.

Icon vergrößern Rudolf Zimmermann stellt in Schwabmünchen aus. Foto: Sammlung Zimmermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rudolf Zimmermann stellt in Schwabmünchen aus. Foto: Sammlung Zimmermann

Im Mugs - Museum und Galerie Schwabmünchen findet am Samstag um 19 Uhr die Vernissage, „Sichtungen“ zu einer Werkschau von Rudolf Zimmermann statt.