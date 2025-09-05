Konzertlesung oder Kutschenturnier? Das ist am Wochenende los

Das kommende Wochenende vom 5. bis 7. September bietet im Landkreis Augsburg ein buntes Programm. Ob spannende Familienaktionen, kulinarische Feste, musikalische Highlights oder informative Führungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Übersicht.

Am Sonntag ab 11 Uhr findet an der Herrgottsruhkapelle ein Kutschenturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm statt. Pferdefreunde und Familien können dabei einen lebendigen Einblick in den Fahrsport erhalten, samt spannender Wettbewerbe.

Am Samstag von 14 bis 17.30 Uhr veranstaltet das Umweltbildungszentrum Augsburg am Gersthofer Europaweiher einen interaktiven Mitmachtag. Dabei können Kinder und Familien spielerisch alles rund ums Wasser entdecken. Das Projekt soll spannende Möglichkeiten zum Forschen und Erkunden direkt vor Ort bieten.

Von 8 bis 11 Uhr öffnet am Sonntag der Kleintiermarkt im Gasthof Neue Post seine Pforten. Hier können Tierliebhaber und Familien verschiedenste Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Hühner bestaunen und erwerben.

Am Sonntag ab 9 Uhr verwandelt sich die Ortsmitte in einen lebendigen Markt mit zahlreichen Ständen, die von Handwerk über regionale Produkte bis zu Leckereien reichen.

Das Spätzlefest am Samstag um 19.30 Uhr in der Ortsmitte findet in gemütlicher Atmosphäre statt.

Konzertlesung „Lebensmut trotz(t) Demenz“ in Langerringen: Am Samstag um 20 Uhr präsentiert Sarah Straub im Gemeindezentrum St. Gallus eine Konzertlesung. Dabei verbindet sie Musik und Literatur, um ein sensibles Thema – Demenz – mit Hoffnung und Lebensfreude zu beleuchten.

Sommer 100 im Rathausgarten Schwabmünchen: Bereits am Freitag um 19.30 Uhr bringt Rootsman Fyah mit seinem Reggae-Sound karibisches Flair in den Rathausgarten. Im Rahmen des Festivals treten dann am Samstag um 19.30 Uhr Isabel Casas y Nueva Vista sowie am Sonntag um 19.30 Uhr John Gibson & Interstate auf. Besucher sollten eine Sitzgelegenheit mitbringen. Getränke werden vor Ort verkauft.

Serenade in Langerringen: Am Freitag ab 17.30 Uhr erwartet die Gäste am La-Baconnier-Platz eine stimmungsvolle Serenade mit dem Musikverein Langerringen und der italienischen Gastkapelle „Centenaria Società Concertistica“. Die Veranstaltung verspricht einen charmanten Abend mit vielseitiger Blasmusik.