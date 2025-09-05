Konzertlesung oder Kutschenturnier? Das ist am Wochenende los

Das kommende Wochenende vom 5. bis 7. September bietet im Landkreis Augsburg ein buntes Programm. Ob spannende Familienaktionen, kulinarische Feste, musikalische Highlights oder informative Führungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Übersicht.
Familie: Tipps für Groß und Klein am Wochenende
- Das Wasserrad am Europaweiher: Am Samstag von 14 bis 17.30 Uhr veranstaltet das Umweltbildungszentrum Augsburg am Gersthofer Europaweiher einen interaktiven Mitmachtag. Dabei können Kinder und Familien spielerisch alles rund ums Wasser entdecken. Das Projekt soll spannende Möglichkeiten zum Forschen und Erkunden direkt vor Ort bieten.
- Kutschenturnier in Mickhausen: Am Sonntag ab 11 Uhr findet an der Herrgottsruhkapelle ein Kutschenturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm statt. Pferdefreunde und Familien können dabei einen lebendigen Einblick in den Fahrsport erhalten, samt spannender Wettbewerbe.
Genuss und Märkte: kulinarische Highlights und tierische Begegnungen
- Spätzlefest in Biberbach: Das Spätzlefest am Samstag um 19.30 Uhr in der Ortsmitte findet in gemütlicher Atmosphäre statt.
- Heilig Kreuz Markt in Biberbach: Am Sonntag ab 9 Uhr verwandelt sich die Ortsmitte in einen lebendigen Markt mit zahlreichen Ständen, die von Handwerk über regionale Produkte bis zu Leckereien reichen.
- Kleintiermarkt in Meitingen: Von 8 bis 11 Uhr öffnet am Sonntag der Kleintiermarkt im Gasthof Neue Post seine Pforten. Hier können Tierliebhaber und Familien verschiedenste Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Hühner bestaunen und erwerben.
Kultur: Musik und Lesungen
- Konzertlesung „Lebensmut trotz(t) Demenz“ in Langerringen: Am Samstag um 20 Uhr präsentiert Sarah Straub im Gemeindezentrum St. Gallus eine Konzertlesung. Dabei verbindet sie Musik und Literatur, um ein sensibles Thema – Demenz – mit Hoffnung und Lebensfreude zu beleuchten.
- Sommer 100 im Rathausgarten Schwabmünchen: Bereits am Freitag um 19.30 Uhr bringt Rootsman Fyah mit seinem Reggae-Sound karibisches Flair in den Rathausgarten. Im Rahmen des Festivals treten dann am Samstag um 19.30 Uhr Isabel Casas y Nueva Vista sowie am Sonntag um 19.30 Uhr John Gibson & Interstate auf. Besucher sollten eine Sitzgelegenheit mitbringen. Getränke werden vor Ort verkauft.
- Serenade in Langerringen: Am Freitag ab 17.30 Uhr erwartet die Gäste am La-Baconnier-Platz eine stimmungsvolle Serenade mit dem Musikverein Langerringen und der italienischen Gastkapelle „Centenaria Società Concertistica“. Die Veranstaltung verspricht einen charmanten Abend mit vielseitiger Blasmusik.
- Aufspiel’n beim Wirt in Großaitingen: Am Sonntag ab 14 Uhr öffnet die Gaststätte Grüner Baum in Reinhartshofen ihre Türen zum Sänger- und Musikantenstammtisch „Aufspiel’n beim Wirt“. Freunde volkstümlicher Musik spielen und singen gemeinsam.
Natur entdecken: Führungen und mehr
- Waldameisen-Führung in Biberbach: Am Samstag um 15 Uhr findet am Rathausplatz eine kostenlose Führung statt, die sich der ökologischen Bedeutung der Waldameisen widmet. Lange Kleidung und Insektenschutz werden empfohlen, um die Führung unbeschwert genießen zu können. Spenden sind willkommen.
Museumsbesuche: Geschichte hautnah erleben
- Heimatmuseum Dinkelscherben: Am Sonntag von 14 bis 17 Uhr öffnet der Zehentstadel seine Türen für Besucher, die sich für die regionale Geschichte und Kultur interessieren. Die Ausstellung bietet einen lebendigen Einblick in das Leben vergangener Zeiten. (Termine unter https://www.heimatmuseum-reischenau.de/)
- Archäologisches Heimatmuseum Gablingen: Das Museum ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann an Führungen teilnehmen, die vorab bei Gudrun Nitsch angemeldet werden müssen (Tel. 08230/994 oder 0176/42071195). Die Ausstellung zeigt spannende Funde aus der Region und bietet interessante Hintergrundinformationen zur archäologischen Geschichte.
- Lechmuseum Bayern in Langweid: Besucher können am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr kostenlos das Lechmuseum besuchen. Die Ausstellung beleuchtet die Bedeutung des Lechs für die Region und bietet spannende Einblicke in Natur und Geschichte entlang des Flusses.
