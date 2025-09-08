Warum der Sohn des Malers Paul Klee nach Gersthofen kam

Vor 40 Jahren erhielt das Gersthofer Gymnasium den Namen „Paul-Klee-Gymnasium“. Zu dieser bedeutsamen Namensgebungsfeier in der Sporthalle des Gymnasiums kamen Schüler, Lehrkräfte, Eltern und noch viele geladene Menschen zusammen. Ehrengäste waren der Sohn von Paul Klee, Felix Klee, und dessen Gattin Livia, die aus Bern angereist waren.

Schulleiter und Gründungsrektor Oberstudiendirektor Franz Josef Dalquen verdeutlichte in seiner Ansprache, dass man sich die Namensgebung des Gymnasiums sehr gründlich überlegt habe. Selbstverständlich sei gewesen, dass es nach einer Persönlichkeit benannt werden sollte, die am Ort gelebt hat und deren Leistung und Lebensführung eine Orientierungshilfe geben kann. Dalquen zeigte auf, dass Paul Klee vor 70 Jahren hierher nach Gersthofen verschlagen wurde. „Paul Klee sei ein Künstler gewesen, der als Praktiker und Lehrer vorbildlich war“, so Dalquen. Dieser wünschte dem Gymnasium mit Hinweis auf Paul Klee, „dass seine Lehrer die Pädagogik als eine Kunst begreifen, vornehmlich als weise Führung der Schüler zu jener Freiheit, die sie befähigt, ihren Lebenssinn und Lebensmut auch im Geistigen zu finden, in jenen Gehalten, deren Wert sich nicht unmittelbar in Nutzen und in der Brauchbarkeit ausdrückt“.

Paul Klee bekam bei den Bauern in Gersthofen Lebensmittel

Bürgermeister Siegfried Deffner betonte, dass die Stadt über den Namen „Paul-Klee-Gymnasium“ glücklich sei. „Es gibt keinen anderen großen Künstler, der eine so tiefe Bindung zu Gersthofen hatte, wie Paul Klee, der mit seinen Bildern und Schriften zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt. Er wünsche, dass die Offenheit und die Kreativität Paul Klees auf die Stadt Gersthofen übergreife und den Geist des Gymnasiums befruchten möge“, so damals Bürgermeister Deffner.

Der Festredner Studiendirektor Dr. Rudolf Vogel aus Immenstadt ging in seinem Abriss von Leben und Werk Paul Klees insbesondere auf die Kriegsjahre 1917/18 ein, die der Künstler in der Fliegerschule Gablingen und in Gersthofen verbrachte. Ein inniges Verhältnis habe Paul Klee zu seiner in München lebenden Familie, zu seiner Frau und dem Sohn Felix gehabt. Er nutzte jede Möglichkeit, diese mit Lebensmittel zu versorgen, die er hier in Gersthofen und Umgebung bei den Bauern erstand.

In seiner humorigen Rede bekräftigte der damals 78-jährige Felix Klee auch, dass für seinen Vater Gersthofen eine wichtige Rolle für die Ernährung seiner Familie gespielt habe. Felix Klee bedankte sich für die Ehrung seines Vaters und meinte dazu, dass „es gar nicht so dumm sei“, wenn das Gymnasium Gersthofen auch deshalb den Namen Paul Klee als „Firmenzeichen“ trage. Dafür gab es großen Beifall. Mit Lob bedachte Felix Klee auch die musikalische und gesangliche Umrahmung der Feier. Er selbst trug mit einigen Gedichten seines Vaters dazu bei.

Icon vergrößern Schulleiter Franz Josef Dalquen im Gespräch mit Felix und Livia Klee bei der Namensgebungsfeier für das Gersthofer Gymnasium im Sommer vor 40 Jahren. Foto: Repro: Karl-Heinz Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schulleiter Franz Josef Dalquen im Gespräch mit Felix und Livia Klee bei der Namensgebungsfeier für das Gersthofer Gymnasium im Sommer vor 40 Jahren. Foto: Repro: Karl-Heinz Wagner

Ergänzend zur Namensgebungsfeier gab die Stadt Gersthofen für Felix Klee und seine Gattin Livia einen feierlichen Empfang mit Eintrag in das Goldene Buch im Rathaus. Mit dem handschriftlichen Eintrag der Sentenz „VIVANT SEQUENTES! Pflege der schönsten Dinge des Lebens“ verewigten sich die Gäste am 24. Juli 1985 im Goldenen Buch der Stadt. Bürgermeister Deffner informierte, dass er tagsüber mit Felix Klee auf Spurensuche war. Dabei zeigte er ihm die Stätten des Lebens seines Vaters, darunter das Flugfeld des ehemaligen Flugplatzes Gablingen und die Lechauen, in denen auch viele seiner Werke entstanden. Auch die Paul-Klee-Straße war eine Station der Besichtigung. Dem Sohn des Malers überreichte Bürgermeister Deffner als Gastgeschenk eine gerahmte Reproduktion einer alten Ansicht des Strasser‘schen Anwesens, so wie dieses Paul Klee in den Zeiten seiner Einkehr in dieser Gaststätte her kannte.

Mitglieder des Kulturkreises plaudern mit Familie Klee

Sehr erfreut zeigte sich Felix Klee darüber, dass in Gersthofen ein überaus aktiver Kulturkreis besteht, der zudem die „Paul-Klee-Stube“ in der Gaststätte „Zum Strasser“ für seine Versammlungen und Ausstellungen benützt. Für die Mitglieder des Kulturkreises war es ein Erlebnis, dass sie sich mit Ehrengast Felix Klee und seiner Frau Livia austauschen konnten. Kulturkreis-Vorsitzender Hermann Öttl sprach von einem Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. In seiner Dankadresse an die Stadt Gersthofen gab Felix Klee auch das Versprechen, gerne mal wieder nach Gersthofen zu kommen. Leider war ihm dies nicht mehr vergönnt. Er verstarb im Jahr 1990.

Paul Klee war einige Jahre später wieder beim 25-jährigen Bestehen des Gymnasiums gegenwärtig; vertreten durch seinen Enkel Alexander Klee. Dieser kam mit seiner Familie und dem Kunsthistoriker Dr. Stefan Frey vom Kunstmuseum Bern während einer Festwoche im März 1996 nach Gersthofen. Bei seinem Grußwort brachte Alexander Klee seine Besuchserlebnisse in Gersthofen auf den Punkt: „Ich freue mich über den kreativen Geist, der an dieser Schule herrscht. Wenn mein Großvater Paul Klee da oben auf einem Wölkchen sitzt und schmunzelnd runterschaut, wird er wohl stolz darauf sein, dass die Schule seinen Namen trägt“.