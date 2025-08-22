Suchspiel: Wer findet den Gerfried von Gersthofen?

Haben Sie schon von dem Gerfried aus Gersthofen gehört? Eines ist sicher: Er wacht über einen zentralen Platz der Stadt, doch er hat sich dabei gut versteckt. Selbst Alteingesessene haben Schwierigkeiten, ihn zu finden. Die steinerne Skulptur in einer Nische an der Westfassade am alten Gersthofer Rathaus ist eine bleibende Erinnerung an ein Klassentreffen. Genau zu finden ist das Kunstwerk unmittelbar über dem früheren Nebeneinlass zum Rathaus. Die meisten Gersthofer sind schon x-mal daran vorbeigelaufen, doch ein Blick auf den Gerfried mit langer Geschichte lohnt sich.

Auf dem üblichen Programm der Klassentreffen stehen in Erinnerung an die verstorbenen Schulfreunde ein Friedhofsbesuch oder eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, ein Empfang im Rathaus und auch eine Stadtrundfahrt. Anlässlich einer großen Feier vor 40 Jahren schenkte der Schülerjahrgang 1921/22 der Stadt Gersthofen als „ewige Erinnerung“ eine „Gerfried-Skulptur“. Der Gersthofer Ahnherr Gerfried stammt in Stein gehauen vom örtlichen Steinmetzmeister Hans Wagner, der mit seinem Geburtsjahr 1922 selbst ein Teilnehmer des Klassentreffens war.

Icon vergrößern Die Gerfried-Skulptur wurde anlässlich eines Klassentreffens in Gersthofen zur Erinnerung angebracht. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Gerfried-Skulptur wurde anlässlich eines Klassentreffens in Gersthofen zur Erinnerung angebracht. Foto: Marcus Merk

Zu den „Sechziger“ im Jahr 1982 gehörten als „prominente Schüler“ der erste Bürgermeister Karl J. Weiß und sein Vertreter Benno Pfiffner. Kein Wunder, dass vielleicht auch deshalb die Feierlichkeiten des Jahrgangstreffens, die über zwei Tage verteilt waren, ein anspruchsvolles Programm hatten. Schon zum Empfang ließ die einleitende Turmmusik aus dem 16. Jahrhundert durch ein Bläserquintett der Schwäbischen Bläserbuben unter der Leitung von Hans-Joachim Schmidt-Täubner im festlich dekorierten Sitzungssaal daran keine Zweifel aufkommen. In der Kirche Maria, Königin des Friedens folgte ein für die „60er“ angesetztes Orgelkonzert. „Wolfgang Mell-Mellenheim, Chordirektor der Augsburger Pfarrei Herz Jesu, spielte Werke von Bach, Vivaldi, Mozart und Reger, meisterlich“, ist in einem Zeitungartikel nachzulesen.

Ein Geschenk an die Stadt Gersthofen, das bleibt

Die Feierstunde auf dem Rathausplatz mit der Enthüllung der Gerfried-Skulptur, eine Stadtrundfahrt mit Besuch vieler städtischen Einrichtungen und ein Abend im Bürgersaal des Strasser beschlossen den ersten Tag. Ein Gottesdienst in St. Jakobus mit Stadtpfarrer Peter Kirschner wurde von den „Gersthofer Sänger“ des Heimat- und Volkstrachtenvereins mit der Bauernmesse umrahmt. Am Nachmittag klang die zweitägige Geburtstagsfeier des Schülerjahrgangs 1921/22 aus. Über 100 Jahre reichen die Geburtsdaten der damals im Jahr 1982 als Sechzigjährige feiernden Schülerinnen und Schüler zurück. Ihr Geschenk an die Stadt Gersthofen, die Skulptur des „Gerfried“, erinnert heute noch daran.