Kita-Jubiläum wird zur „Familienfeier“

In Westendorf fand am Sonntag eine „Familienfeier“ statt, als die Kindertagesstätte St. Georg ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Ehrengast Weibischof Florian Wörner zelebrierte einen kurzweiligen, kindgerechten Gottesdienst. Weite Teile des Gottesdienstes durfte das Kita-Team mitgestalten, auch der Kirchenchor sang. Anschließend spielten die Musiker des Musikvereins Westendorf und Umgebung die Gäste quasi von der Kirche zum Fest. Gefeiert wurde in der Halle von Helmut Kraus, für das leibliche Wohl sorgten die Wiedemann-Familien und fleißige Kuchenbäckerinnen.

In ihrer Festansprache begrüßte Kita-Leitung Elfriede Reiser neben Weihbischof Florian Wörner Pfarrer Norman D’Souza, den Westendorfer Ehrenbürger Monsignore Karl Kraus sowie Wegbegleiter und Wegbereiter der Kita, wie etwa die Kita-Leitung, die im Jahr 1975 erstmals die Türen geöffnet hatte und die ehemalige Bürgermeisterin Henriette Kirst-Kopp.

Die Westendorfer Kita, ein „Ort des Lachens“

Der amtierende Bürgermeister Steffen Richter erinnerte an die Umbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren und dankte dem Kita-Team dafür, einen „Ort des Lachens“ und der Gemeinschaft zu schaffen, in dem die Integration und die Vermittlung von Werten großgeschrieben werde. Mit Blick auf die vielen Ehrenamtlichen, die sich rund um das Fest engagiert haben, unterstrich auch der Rathauschef den Zusammenhalt: „Das macht unser Dorf aus.“

Dass Westendorf wie eine „große Familie“ sei, betonte Elfriede Reiser in ihrer Ansprache mehrfach. Die Kindergartenkinder sangen dazu mit dem pädagogischen Fachpersonal „ihr Lied“, das Flo Wiedemann für die Kita geschrieben hatte. Mucksmäuschenstill lauschten die Gäste den Zeilen, in denen die Kinder erzählten, dass sie die Kita „Hand in Hand zu einem Kinderland“ machen, in dem sie keinen Tag allein sind und wo jeder Mensch gern gesehen ist.

Großes Thema in der Westendorfer Kita: die Rechte der Kinder

Anschließend öffneten sich die Türen zur Kita für die Gäste. Die Kleinsten durften spielen, bauen, Buttons fertigen und die Räume zeigen. Im Märchenzelt wurden Geschichten erzählt, im Garten stand eine Holz-Kegelbahn bereit. Für die älteren Kinder gab es eine Schnitzeljagd. Jene Erwachsene, die einst selbst den Kindergarten besucht hatten, schmökerten in den Bilderalben der vergangenen Jahrzehnte. Zudem zog sich ein Thema durch die Räumlichkeiten der Kita, das das Kita-Team und die Kinder gerade pädagogisch beschäftigt – die Rechte der Kinder. „Der partizipative Ansatz, also die Mitbestimmung der Kinder, ist Grundlage unseres offenen Konzepts“, erklärt Elfriede Reiser und freut sich darüber, im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten auch zeigen zu können, wie das Kita-Team arbeitet.