Die Westendorfer Tellschützen feiern

Im Jahr 1900 wurden die Westendorfer Tellschützen gegründet. Das 125-jährige Vereinsjubiläum wird bereits ab kommenden Freitag, am 4. Juli, gefeiert. Auch für Samstag und für Sonntag hat der Verein große Pläne.

Der Auftakt erfolgt am Freitag mit einem Empfang der Vereine mitten im Dorf. Sobald sich die geladenen Vereine mit ihren Vereinsfahnen am Dorfplatz in Westendorf versammelt haben, wollen die Böllerschützen aus Zusamaltheim mit einem Salut den Startschuss für das große Jubiläumsfest geben, verrät Bernhard Leichtle, der Vorstand der Tell-Schützen. Ein paar kurze Willkommensgrüße sind am Dorfplatz geplant, dann geht es zum Westendorfer Festplatz. Sind alle Gäste im Zelt, ist der Fahneneinzug geplant. Am ersten Festabend spielen die Westendorfer Musikanten. Auch die Bar hat geöffnet.

Die Westendorfer Schützen machen ein Preisschafkopfen

Am Samstag stehen ab 14 Uhr Kinder- und Sportprogramme auf dem Plan. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie ein Preisschafkopfen. Der Hauptpreis ist mit 500 Euro dotiert, für den zweiten Platz gibt es 250 Euro.

Und während gekartelt wird, können sich alle Nicht-Kartenspieler ganz vielseitig beschäftigen. Geplant sind Bogenschießen und diverse Kreativangebote, wie etwa Kinderschminken, Armbänder knüpfen, Taschen bemalen, Haarsträhnen färben. Auch soll es ein Glücksbrett geben, eine Mohrenkopfschleuder und eine Show-Einlage der Kühlenthaler Hip Hopper. Gefeiert wird abends ab 20 Uhr im Festzelt mit der Band Jolly Sound.

In Westendorf ist eine Showeinlage aus Kühlenthal geplant

Den Sonntag gestalten die Tell-Schützen traditionell – mit einem Empfang der Vereine um 8.30 Uhr, einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr und Musik der Westendorfer Musikanten. Es spielt das Nachwuchsorchester und die Stammkapelle. Auch für Sonntag ist eine Show-Einlage der Kühlenthaler Hip Hopper geplant.