14 Maschinisten für die Feuerwehren in Diedorf

Mit Erfolg haben 14 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Diedorf sowie den Ortsteilen Biburg und Willishausen den Maschinistenlehrgang abgeschlossen. In 35 Ausbildungsstunden wurden sie dabei intensiv auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet.

Praxisnahe Ausbildung

Unter der Leitung von Thomas Ring umfasste der Lehrgang zentrale Themen wie die Bedienung und Wartung von Pumpen und Aggregaten, die Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Motoren- und Pumpenkunde sowie relevante Inhalte des Straßenverkehrsrechts. Die praxisnahe Ausbildung stellt sicher, dass die Einsatzkräfte im Ernstfall schnell, sicher und kompetent agieren können und die Einsatzmittel beherrschen. (AZ)

